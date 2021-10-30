Игнатов идёт четвёртым после короткой программы на Skate Canada

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Россиянин Макар Игнатов занимает четвёртое место после короткой программы на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

21-летний фигурист из Санкт-Петербурга получил от судей 89,79 балла.

Лидирует американец Нейтан Чен (106,72), второе место занимает его соотечественник Джейсон Браун (94), третьим идёт Киган Мессинг (93,28) из Канады.

Россиянин Евгений Семененко занимает пятую строчку (87,71), Александр Самарин — восьмую (78,55).

Skate Canada проходит в Ванкувере. Соревнования завершатся 31 октября.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

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