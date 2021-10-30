Вне конкуренции: Валиева, Туктамышева и Косторная заняли первую тройку после короткой программы на Skate Canada

Российские фигуристки заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде. Лидерство захватила Камила Валиева, впервые исполнившая тройной аксель на официальном старте и показавшая второй результат в истории. Второй стала Елизавета Туктамышева, также безошибочно исполнившая все свои прыжки. Вслед за ними расположилась Алёна Косторная, допустившая в новой программе один недокрут.

Недавний турнир Finlandia Trophy остался в памяти у болельщиков как соревнования, где встретились сразу три «трикселистки» — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная. И хотя уверенным исполнением тройного акселя всё реже можно удивить, столько девушек, владеющих этим прыжком, на одной арене обычно не собирается.

Второй этап серии Гран-при Skate Canada в Ванкувере оказался в этом смысле ещё более масштабным. Кроме всех трёх россиянок, благополучно добравшихся до Канады, тройной аксель в короткую программу заявили американка Алиса Лю и японка Мана Кавабэ. Соотечественница последней Вакаба Хигути при этом оставила прыжок для произвольного проката. А ведь если бы из-за травмы не снялась Рика Кихира, то получилась бы совершенно уникальная картина — больше половины участниц оказались бы «трикселистками».

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Но для успешного выступления заявить элемент мало — нужно его ещё и выполнить. С этим у иностранных спортсменок возникли проблемы. Кавабэ не осилила все три с половиной оборота и к тому же упала. Падением закончился для неё и тройной лутц. Сюрприз могла бы преподнести кореянка Ли Хэ Ин, сделавшая тройной аксель на утренней раскатке, но в короткой программе она предпочла не рисковать.

Первой из фавориток на лёд вышла Валиева. В Финляндии ей так и не удалось чисто сделать тройной аксель, притом что с четверными прыжками она справляется уверенно. В том, что в этот раз всё получится, сомнения тоже были. Валиевой, как и всем россиянкам, пришлось пропускать официальные тренировки из-за задержки с визами, а в день соревнований случилась новая неприятность: автобус с участницами сильнейшей группы опоздал из-за пробок. У 15-летней фигуристки был шанс потренировать прыжок только на разминке прямо перед выступлением, но попытка оказалась неудачной.

Однако стоило зазвучать музыке, как Валиева собралась и сделала то, чего от неё так давно ждали. Она стала 15-й фигуристкой, показавшей тройной аксель на официальном международном старте. Ученица Этери Тутберизе буквально сбросила с плеч этот груз и продолжила показывать свою лёгкую и лиричную программу, с каждой секундой всё больше изумляя судей. За одно из вращений Валиева даже получила одни пятёрки и максимально возможную надбавку — редчайший случай для всего фигурного катания. За весь же прокат она заработала 84,19 балла и показала второй результат в истории, уступив только мировому рекорду Алёны Косторной.

Алиса Лю за счёт такого же по сложности контента могла бы навязать борьбу россиянке, но это оказалось для неё непосильной задачей. На тройном акселе судьи засчитали ей недокрут, а на флипе не увидели чёткого приземления на ребро. К тому же в плане артистизма Лю заметно проигрывала Валиевой, так что даже при безупречном исполнении всех прыжков американка была бы позади. Она ограничилась 73,63 балла.

Косторная перед приездом в Ванкувер решила пойти на кардинальные меры и поменяла обе программы, оставив для короткой песню New York, New York в исполнении Лайзы Минелли. Что-то менять, чтобы оставаться конкурентоспособной, ей действительно нужно, но пока что она лишь сделала шаг назад.

Судей премьера нового проката не впечатлила, и мировая рекордсменка осталась без высоких компонентов, на которые раньше всегда могла рассчитывать. В этой оценке она уступила даже американке Карен Чен, которую к фигуристкам высшего уровня никак нельзя отнести. Хорошей новостью для болельщиков Косторной было то, что она всё-таки исполнила тройной аксель, но арбитры и в нём усмотрели небольшой недокрут. В итоге ученица Тутберидзе набрала 75,58 балла, то есть на три пункта меньше, чем в Финляндии, где аксель был двойным.

Туктамышева завершала соревнования и ещё могла подвинуть Валиеву с первого места, как это было на Finlandia Trophy. Она начала выступление с отличного тройного акселя и получила за него большую надбавку, чем юная соперница. Но на непрыжковые элементы судьи смотрели без такого же восторга. Без четвёртых уровней сложности Туктамышева не осталась, но бонусы были поскромнее, как и компоненты. Ученица Алексея Мишина заработала 81,24 балла и стала второй. Вся первая тройка осталась за россиянками, но в субботу всё начнётся сначала, когда в ход пойдут четверные прыжки в исполнении Валиевой и Лю.