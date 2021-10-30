Туктамышева заявила, что не идеально выполнила короткую программу на Skate Canada

Россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой прокат короткой программы на втором этапе серии Гран-при Канады по фигурному катанию.

«У меня длинная карьера, но я ещё не показываю свои 100 процентов — это меня мотивирует на развитие. Я ничего не боюсь, мне очень интересно идти к новым целям», — цитирует Туктамышеву «Спорт-Экспресс».

По словам 24-летней уроженки Глазова, конкуренция с юными фигуристками позволяет ей становиться лучше.

«Если бы кто-нибудь сказал мне, что я сегодня ещё буду выступать на уровне, я бы не поверила. Так что я рада, что всё так сложилось в жизни», — добавила она.

Вместе с тем Туктамышева отметила, что пока не думает о зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.

15-летняя уроженка Казани Камила Валиева получила от судей за своё выступление 84,19 балла.

Туктамышева (81,24 балла) занимает после короткой программы второе место, третье досталось Алёне Косторной (75,58).

Прокат произвольной программы на Skate Canada состоится 30 октября в Ванкувере.

Ранее Камила Валиева заявила, что намерена попасть на Олимпиаду в Пекине.