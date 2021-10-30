Туктамышева заявила, что не идеально выполнила короткую программу на Skate Canada

Короткая ссылка
Россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала свой прокат короткой программы на втором этапе серии Гран-при Канады по фигурному катанию.

«У меня длинная карьера, но я ещё не показываю свои 100 процентов — это меня мотивирует на развитие. Я ничего не боюсь, мне очень интересно идти к новым целям», — цитирует Туктамышеву «Спорт-Экспресс».

По словам 24-летней уроженки Глазова, конкуренция с юными фигуристками позволяет ей становиться лучше.

«Если бы кто-нибудь сказал мне, что я сегодня ещё буду выступать на уровне, я бы не поверила. Так что я рада, что всё так сложилось в жизни», — добавила она.

Вместе с тем Туктамышева отметила, что пока не думает о зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года.

15-летняя уроженка Казани Камила Валиева получила от судей за своё выступление 84,19 балла.

Туктамышева (81,24 балла) занимает после короткой программы второе место, третье досталось Алёне Косторной (75,58).

Прокат произвольной программы на Skate Canada состоится 30 октября в Ванкувере.

Ранее Камила Валиева заявила, что намерена попасть на Олимпиаду в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить