Хромых — о первой тренировке с Тутберидзе: такая паника случилась

Российская фигуристка Майя Хромых рассказала о первой тренировке в группе Этери Тутберидзе.

«Я каждый день представляла себе эту первую тренировку: как зайдёт Этери Георгиевна, как я кататься буду. Это было очень волнительно. Она заходит на лёд, а у меня не получается тройной лутц. Такая паника случилась: как же так, вот она здесь, а у меня ничего не получается. Я еду, пытаюсь прыгнуть, падаю. Кошмар? Да. Но в итоге она мне исправила ошибку — и всё получилось», — цитирует Хромых ТАСС.

Напомним, что 15-летняя фигуристка дебютировала в этом сезоне на взрослых соревнованиях. Она заняла второе место на этапе Гран-при в Италии, уступив только чемпионке мира Анне Щербаковой.

Ранее итальянский тренер заявил, что Россия заинтересована только в победе, а не в том, кто из фигуристок победит.