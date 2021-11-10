Итальянский тренер: Россия заинтересована только в победе, а не в том, кто из фигуристок победит

Итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри высказался о российских фигуристках.

«Судя по тому, что мы, европейцы, видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения. Но фигуристки похожи на вино — с возрастом они становятся только лучше. Если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть. Я скучаю по тому, чтобы волноваться в конце программы из-за прожитой на льду истории», — цитирует Магри «Чемпионат».

Он отметил, что уважает Этери Тутберидзе, но ему также хочется увидеть фигуристок в будущем, а не только в раннем возрасте.

Ранее сообщалось, что Медведева и Милохин поцеловались на шоу «Ледниковый период».