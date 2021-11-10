«Газета.Ru»: Медведева и Милохин поцеловались в «Ледниковом периоде»

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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева поцеловалась со своим партнёром блогером Даней Милохиным в ходе выступления на «Ледниковом периоде».
«Газета.Ru»: Медведева и Милохин поцеловались в «Ледниковом периоде»
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  • © @danya_milokhin

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации источника, участники исполнили трогательный номер про Ромео и Джульетту, который завершили поцелуем. Отмечается, что в конце выступления Медведева и Милохин скрылись за ширмой, где были видны только их тени.

Напомним, что фигуристка пропускает олимпийский сезон. Она участвует в проекте «Ледниковый период» и ледовом спектакле «Анна Каренина», а также комментирует этапы Гран-при.

Ранее Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани.

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