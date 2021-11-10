«Газета.Ru»: Медведева и Милохин поцеловались в «Ледниковом периоде»
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
По информации источника, участники исполнили трогательный номер про Ромео и Джульетту, который завершили поцелуем. Отмечается, что в конце выступления Медведева и Милохин скрылись за ширмой, где были видны только их тени.
Напомним, что фигуристка пропускает олимпийский сезон. Она участвует в проекте «Ледниковый период» и ледовом спектакле «Анна Каренина», а также комментирует этапы Гран-при.
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