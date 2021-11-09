Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани
- РИА Новости
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Она получила от судей 78,86 балла. Самоделкина представляет Москву.
На втором месте — Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга (66,90 балла). Третья — Валерия Шульская, которая в своём активе имеет 65,89 балла. Она выступает за Оренбургскую область.
Фигуристки представят произвольную программу 10 ноября. Четвёртый этап Кубка России проходит в Казани.
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