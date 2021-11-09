Самоделкина выиграла короткую программу на этапе Кубка России в Казани

Российская фигуристка София Самоделкина лидирует по итогам программы на четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию.

Она получила от судей 78,86 балла. Самоделкина представляет Москву.

На втором месте — Анастасия Гулякова из Санкт-Петербурга (66,90 балла). Третья — Валерия Шульская, которая в своём активе имеет 65,89 балла. Она выступает за Оренбургскую область.

Фигуристки представят произвольную программу 10 ноября. Четвёртый этап Кубка России проходит в Казани.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская заявила, что к травмированной Александре Трусовой относятся наплевательски.