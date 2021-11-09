Вайцеховская считает, что к травмированной Трусовой наплевательски относятся
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«Во всей истории с Сашей Трусовой лично меня сильнее всего напрягает ощущение, что окружающим Сашу взрослым (всем без исключения, включая руководство ФФККР) на неё не то чтобы наплевать, но что-то вроде того. То, что повреждённую ногу нужно лечить, и лечить быстро, было очевидно ещё до американского Гран-при», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.
Она отмечает, что тем самым Трусова и её тренерский штаб потеряли время. По мнению Вайцеховской, неправильно в своё оправдание говорить, что так захотела сама Саша.
«Получается, что формула «так решила Саша» удобна всем. Одним удобно, что Саша зарабатывает деньги, продолжая выступать, другим удобно, что Саша держит в тонусе группу, продолжая тренироваться. Третьим удобно, что в любой ситуации перевести стрелки на спортсменку не составляет никакого труда. А сама Саша с её максималистским характером и готовностью упираться и терпеть до последнего, похоже, не до конца понимает, что бывают ситуации, когда нужно делать не то, что хочется, а то, что необходимо», — добавила Вайцеховская.
В конце она отметила, что отказ от японского Гран-при является самым правильным решением в истории с Трусовой.
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