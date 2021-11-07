Коган назвал причину отказа Трусовой о участия в Гран-при Японии

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал ситуацию с отсутствием Александры Трусовой на этапе Гран-при Японии по фигурному катанию 2021 года.
Коган назвал причину отказа Трусовой о участия в Гран-при Японии
  • AP

«Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры», — заявил в интервью RT Коган.

СМИ ранее сообщили, что Трусова не выступит на этапе Гран-при в Токио. 

17-летняя уроженка Рязани является бронзовым призёром мирового первенства 2021 года и чемпионата Европы — 2020.

Этап в Токио пройдёт 12—14 ноября.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова поднялась на третье место в общем зачёте Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22.

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