Коган назвал причину отказа Трусовой о участия в Гран-при Японии
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«Прежде всего хотел бы уточнить формулировку: Саша не снялась с этапа, а пропускает его по настоятельной рекомендации врачей. Все эти рекомендации согласованы с ФФККР, и мы вместе решили, что для Трусовой первостепенно восстановиться и спокойно готовиться к чемпионату России с тем, чтобы отобраться на Олимпийские игры», — заявил в интервью RT Коган.
СМИ ранее сообщили, что Трусова не выступит на этапе Гран-при в Токио.
17-летняя уроженка Рязани является бронзовым призёром мирового первенства 2021 года и чемпионата Европы — 2020.
Этап в Токио пройдёт 12—14 ноября.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова поднялась на третье место в общем зачёте Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22.