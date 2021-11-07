Щербакова обогнала Трусову в общем зачёте Гран-при сезона-2021/22

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Россиянка Анна Щербакова поднялась на третье место в общем зачёте Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22.
Щербакова обогнала Трусову в общем зачёте Гран-при сезона-2021/22
  • AP

Благодаря победе на Гран-при Италии Щербакова поднялась на третье место, обойдя свою соотечественницу Александру Трусову.

Лидером является японка Маи Михара, которая набрала 18 очков по итогам двух этапов. Второй идёт ещё одна россиянка Камила Валиева. Эти три фигуристки выиграли по одному этапу Гран-при, имея ещё один в запасе. 

В топ-10 также входят россиянки Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Алёна Косторная.

В финал Гран-при попадут шесть фигуристок.

Ранее Тарасова рассказала, за счёт чего Щербакова выиграла Гран-при Италии.

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