В ФФККР заявили, что за переход Дмитриева в США отвечает сборная Хорватии
- РИА Новости
«В сентябре 2019 года Артуру Дмитриеву было одобрено разрешение выступать за Хорватию. С таким запросом федерация Хорватии обратилась в ФФККР, и исполком федерации вынес положительное решение. Поэтому все дальнейшие переходы спортсмена должны были обсуждаться с хорватской федерацией. К нам никаких иных запросов по Артуру Дмитриеву не поступало», — цитирует пресс-службу ФФККР «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 29-летний фигурист объявил о переходе в сборную США и желании выучить четверной аксель, не покорившийся ещё ни одному одиночнику.
Ранее Жулин заявил, что Дмитриев — небольшая потеря для России и несильное приобретение для США.