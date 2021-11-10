В ФФККР заявили, что за переход Дмитриева в США отвечает сборная Хорватии

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Представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировали переход российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего в сборную США.
В ФФККР заявили, что за переход Дмитриева в США отвечает сборная Хорватии
  • РИА Новости

«В сентябре 2019 года Артуру Дмитриеву было одобрено разрешение выступать за Хорватию. С таким запросом федерация Хорватии обратилась в ФФККР, и исполком федерации вынес положительное решение. Поэтому все дальнейшие переходы спортсмена должны были обсуждаться с хорватской федерацией. К нам никаких иных запросов по Артуру Дмитриеву не поступало», — цитирует пресс-службу ФФККР «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 29-летний фигурист объявил о переходе в сборную США и желании выучить четверной аксель, не покорившийся ещё ни одному одиночнику. 

Ранее Жулин заявил, что Дмитриев — небольшая потеря для России и несильное приобретение для США.

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