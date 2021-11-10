Жулин: Дмитриев — небольшая потеря для нас и несильное приобретение для США

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Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду и тренер Александр Жулин высказался о переходе российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего в сборную США.
Жулин: Дмитриев — небольшая потеря для нас и несильное приобретение для США
  • РИА Новости

«У Артура всегда было много травм, но он парень способный, интересный и харизматичный. Одно время даже у меня тренировался. Мне кажется, что он поздновато затеял свою смену гражданства, ему уже почти 30 лет. Это небольшая потеря для нашей страны и несильное приобретение для сборной США. Но, подчеркну, я желаю ему всего самого наилучшего», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что Артур Дмитриев — младший объявил о переходе в сборную США. 29-летний спортсмен не участвовал в соревнованиях почти три года.

Ранее Журова заявила, что для болельщиков непатриотично то, что Дмитриев перешёл в сборную США.

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