Журова: для болельщиков непатриотично то, что Дмитриев перешёл в сборную США

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на переход российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего в сборную США.
Журова: для болельщиков непатриотично то, что Дмитриев перешёл в сборную США
  • РИА Новости

«Спортивное гражданство никогда не меняют первые номера команд. Это делают люди, которых в той или иной стране недоглядели. Например, гражданство сменил Виктор Ан, который для Кореи был бесперспективным, хотя на тот момент он был четырёхкратным олимпийским чемпионом», — цитирует Журова «Чемпионат».

Она отметила, что федерация может считать спортсмена бесперспективным, а он будет чувствовать обратное и искать варианты в других стран. Просто потому что слишком высокая конкуренция.

«У болельщиков сразу возникает вопрос в такой ситуации: патриотично ли это? Для болельщиков — нет. А со стороны некоторых людей всё выглядит так, что у человека появляется шанс. Обвинять Россию, что она не создала условия, не надо», — добавила Журова.

Она повторила, что в стране просто высокая конкуренция. Она считает неправильным отбирать шансы у других, чтобы оставить спортсмена, собирающегося покинуть сборную России.

Ранее Дмитриев заявил, что Медведева и Загитова могут ему позвонить, а он проконсультирует их по поводу возобновления карьеры.

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