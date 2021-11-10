Дмитриев: Медведева и Загитова могут мне набрать, я проконсультирую их по поводу возобновления карьеры

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Российский фигурист Артур Дмитриев — младший, перешедший в сборную США, рассказал о возвращении на лёд после длительного перерыва.
Дмитриев: Медведева и Загитова могут мне набрать, я проконсультирую их по поводу возобновления карьеры
  • РИА Новости

«Мне самому интересно, что получится. Безумно! Тем более у меня на это уже другой, взрослый, понимающий взгляд. Самому хочется сделать работу, а вам всем, наверное, интересно будет понаблюдать», — цитирует Дмитриева «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал о возможности возвращения на прежний уровень российских фигуристок.

«Приятно, что вы сравниваете меня с такими личностями, как Загитова и Медведева. Вопрос к ним: если у них будет желание — пусть примут решение. Могут мне набрать, я проконсультирую», — добавил Дмитриев.

Напомним, что фигурист три года не выступал на официальных стартах. В последний раз он представлял Россию на Гран-при Rostelecom в сезоне-2018/19.

Ранее в Госдуме связали переход Дмитриева в сборную США с политикой.

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