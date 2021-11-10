В Госдуме связали переход Дмитриева в сборную США с политикой

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал переход российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего в сборную США.

«Сын чемпиона, у него есть амбиции, но спортивные показатели не позволяли ему выступать за Россию. В Америке спортивные данные являются не единственным показателем для спортсмена, там также присутствуют вопросы политики и давления. В США с помощью политической воли он сможет получить какие-то награды, так как будет там в статусе беглого россиянина», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, как американцы смогут присудить ему медаль.

«Американцы смогут организовать ему очередное жульничество и присудить ему хоть какую-нибудь бронзовую медаль. Мог же попробовать перейти в сборную кого-нибудь из наших соседей. У людей есть миф, что в США все пути открыты. Он сам говорит, что там им заинтересовались. А американцам важно показать, что из России спортсмены бегут к ним», — добавил Милонов.

Напомним, что Артур Дмитриев — младший принял решение перейти в сборную США. Он является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева — старшего.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на переход российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего в сборную США.