Тарасова — о переходе Дмитриева в сборную США: винить в этом надо только нас

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на переход российского фигуриста Артура Дмитриева — младшего в сборную США.
Тарасова — о переходе Дмитриева в сборную США: винить в этом надо только нас
  • РИА Новости

«Представьте себя на его месте. Если бы вас нигде не публиковали, а вам пришло предложение лучше, вы бы долго думали? Вот и он нет. Логичное решение. Пожелаем Артуру счастливого пути. Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем. А Артуру хочу пожелать удачи и чтобы у него всё получилось!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дмитриев-младший не выступает за Россию уже три года. В последний раз он представлял страну на Гран-при в России — Rostelecom в сезоне-2018/19.

Ранее стало известно, что российский фигурист Артур Дмитриев перешёл в сборную США.

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