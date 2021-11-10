Российский фигурист Артур Дмитриев перешёл в сборную США

Российский фигурист в мужском одиночном катании Артур Дмитриев — младший будет выступать за сборную США.

«В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен возвращаться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьёзно», — цитирует Дмитриева «Спорт-Экспресс».

В последний раз Дмитриев выступал за Россию в 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom.

Напомним, что спортсмен является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева.

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