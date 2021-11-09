Медведева: я не думаю, что тренерский штаб посетит съёмки «Ледникового периода»

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выразила надежду на присутствие тренерского штаба во главе с Этери Тутберидзе на съёмках проекта «Ледниковый период».
Медведева: я не думаю, что тренерский штаб посетит съёмки «Ледникового периода»
  • AFP
  • © Yuri KADOBNOV

«Насколько важна поддержка тренерского штаба на этом шоу и есть ли идея пригласить их для постановки программы? В «Ледниковом периоде» есть свои постоянные тренеры и постановщики. Это Илья Авербух, Максим Ставиский, Елена Станиславовна Масленникова и Албена Денкова. Из года в год работают одни и те же специалисты. Не думаю, что стоит сбивать такую систему. Я буду рада, если они придут, но сейчас у всех тренеров график очень загруженный. Девочки выступают на очень многих стартах, все в разъездах. Поэтому не думаю, что такое возможно», — цитирует Медведеву «Газета.Ru».

Напомним, что фигуристка выступает в шоу с блогером Даней Милохиным. Олимпийская чемпионка Алина Загитова является ведущей «Ледникового периода».

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