Ягудин: прикольно было бы, если сёстры Аверины выступили бы в «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин надеется, что российские гимнастки Дина и Арина Аверины примут участие в проекте «Ледниковый период».

«Знаю, что они катались и тренировались, а потом пришла Ирина Винер-Усманова и сказала: «Чемпионат мира!» Я знаю, что как артисткам балета, так и гимнасткам-художницам кататься на коньках крайне тяжело, потому что у них всегда оттянуты стопы. И здесь у них срабатывает это автоматически: они встают на подъём, сразу — на зубцы конька, и так можно упасть. Конечно, у всех разные физические данные, но прикольно было бы, если бы сестры Аверины выступили. Может, в следующем сезоне получится, если будет продолжение «Ледникового периода», — цитирует Ягудина «Газета.ru».

Напомним, что Дина и Арина Аверины после драматичной Олимпиады хотели завершить карьеры, даже планировали участвовать в «Ледниковом периоде». Но Ирина Винер-Усманова убедила их вернуться в зал для подготовки к ЧМ-2021, где Дина Аверина выиграла четыре золотые медали.

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