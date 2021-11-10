Дмитриев-старший: не вижу особых перспектив в переходе сына

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев — старший прокомментировал переход сына в сборную США.

«Вы знаете, я не могу точно сказать по поводу предложения от федерации США, потому что он уже взрослый парень, ему 29 лет и он сам принимает решение. Но я знаю, что он хотел бы кататься за другую страну. Точно ли он это сделал, пока не знаю. Честно говоря, не вижу особых перспектив, потому что кататься нужно и там и там. Вопрос в другом: может быть, ему там удобнее, у него есть американский паспорт», — цитирует Дмитриева-старшего ТАСС.

Он также отметил высокую конкуренцию в сборной России. Дмитриев-старший считает, что 29 лет — это предел для одиночника. Он добавил, что не имеет отношения к этому переходу.

Ранее Ягудин прокомментировал снятие Трусовой с этапа Гран-при в Японии.