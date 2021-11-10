Ягудин прокомментировал снятие Трусовой с этапа Гран-при в Японии

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на снятие Александры Трусовой с четвёртого этапа серии Гран-при в Японии.

«Мне кажется, Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с Гран-при Японии. В олимпийский сезон думать о финале Гран-при и не думать об Олимпиаде? Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, всё равно бы выиграла там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную? Я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже. Лучше долечиться спокойно», — цитирует Ягудина «Газета.ru».

Он добавил, что это было прогнозируемо с учётом травмы ноги на первом этапе Гран-при Skate America.

Напомним, что NHK Trophy из-за травм также пропустят двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю и Рика Кихира.

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