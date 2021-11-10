Критика Косторной от Глейхенгауза и дебют Медведевой на ТВ: что обсуждают в мире фигурного катания

Хореограф Даниил Глейхенгауз публично раскритиковал собственную подопечную Алёну Косторную. В ответ та удалила пост в Instagram со словами благодарности в адрес наставников. Евгения Медведева и Даня Милохин восхитили зрителей в шестом выпуске «Ледникового периода». Алексей Ягудин рассказал о депрессии, с которой сталкивается в юбилейные дни рождения. А Татьяна Навка пожаловалась на судейский беспредел на детских соревнованиях. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Жёсткая критика и удалённые посты

В российском фигурном катании порой не проходит и недели без очередного конфликта. На этот раз обратила на себя внимание публичная критика Даниила Глейхенгауза, главного хореографа группы Этери Тутберидзе, в отношении подопечной Алёны Косторной. После окончания этапа Гран-при в Италии специалист посетовал, что чемпионка Европы не демонстрирует своего максимума и выполняет меньше прокатов, чем другие спортсмены, занимающиеся в «Хрустальном».

«Алёна выложила очень добрый, душевный пост, поблагодарив нас за работу с ней. Если бы это ещё больше проявлялось не в благодарности в Instagram, а в тренировочном процессе… Нам не нужна благодарность, наша задача — помочь ей достичь максимума. И когда у нас получится, она покажет себя во всей красе. Сейчас это не её максимум. Думаю, все это понимают», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

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По его мнению, девушке необходимо разобраться в себе и понять, существуют ли проблемы с мотивацией. Специалист считает, что Косторная должна уделять больше времени рутинной работе на тренировках.

«Компоненты просели по причине того, что она не до конца доделывает хореографию и связки. Не в полную силу всё это выполняет, поскольку понимает, что больше сил потратить не способна, чтобы доехать до конца программы и сделать все прыжки», — объяснил Глейхенгауз.

Косторная отреагировала на интервью хореографа, удалив тот самый пост в Instagram с благодарностью группе, датированный 31 октября. Позже журналистам удалось связаться с Алёной, но обсуждать размолвку с наставником она не стала.

«Спасибо за поддержку, всё хорошо. Ничего комментировать на эту тему я не буду», — цитирует спортсменку «Спорт-Экспресс».

Медведева и Милохин в «Ледниковом»

Евгения Медведева и Даня Милохин продолжают получать удовольствие от участия в «Ледниковом периоде». С момента первого совместного выхода на лёд они добились серьёзного прогресса. В шестом выпуске шоу тиктокер и двукратная чемпионка мира, по признанию очевидцев, стали одними из лучших и продемонстрировали опасную высокую поддержку.

«Было очень страшно и при этом весело. После неё немного расслабились, наступило облегчение. Мы были напряжены, я прямо видел, как она напряжена, она — как я. В общем… пытаюсь искать слова, иногда нахожу, иногда нет», — поделился впечатлениями Милохин.

Партнёрша вдобавок взяла на себя роль хореографа, поставив большую часть танцевальных элементов. Судья были в восторге, а Максим Траньков восхитился сложным элементом дуэта.

«На техничность я даже не смотрел после их высокой поддержки. На всё остальное мне было плевать — я уже знал, что техника будет 6.0, и мне оставалось только проникнуться номером, чтобы оценить артистизм. Эта поддержка была выполнена нестандартно даже для парников — с хода вперёд. Надо ещё так раскорячиться», — цитирует Транькова Газета.Ru.

Расщедрилась на похвалу паре даже обычно строгая к участникам Татьяна Тарасова.

«Я прямо здесь чуть не отпала. Смотрю — поднимает Женю. На уровень плеч поднял спокойно. Потом подсел — раз — и выжал её. И ровненько, и хорошо, и не качался, и поставил. И танцевали вместе, и крутились, и делали это всё в дичайшем темпе, кайфанули сами по-страшному. И мы с ними кайфанули! Здорово», — поделилась впечатлением легендарный тренер.

Хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский не исключил, что и без того огромное внимание к паре может возрасти, если партнёры открыто поцелуются на льду.

«Ребята молодые, но если Даня совершенно без комплексов и с удовольствием это сделает, то Женьке, наверное, на подобное пока будет сложно пойти. В принципе, по возрасту ей уже положено целоваться. Поэтому, если возникнет такая необходимость, спросим ребят, и в случае согласия поставим номер», — признался Ставиский.

Он также поделился историей знакомства с тиктокером. По признанию хореографа, первое впечатление тот оставил неоднозначное — красные ногти и волосы, пирсинг. Однако в общении Милохин оказался «классным парнем», а на льду — «работягой».

«У меня к нему нет никаких претензий и замечаний, он работает как может и очень нравится мне по характеру. Они с Женькой друг другу подходят — оба такие молодые, свеженькие, прямо светлый луч в нашем тёмном царстве», — добавил Ставиский.

Продюсер телешоу Илья Авербух рассказал, что приглашал Медведеву в проект ещё в прошлом году, но тогда она ответила отказом, поскольку не до конца определилась с завершением карьеры.

«Ледниковый период» едва не пополнился в этом году не менее яркими участницами — гимнастками Ариной и Диной Авериными. Они по приглашению Авербуха уже пробовали себя на передаче.

«Мы три-четыре дня тренировались. Нас учили кататься, ездили с партнёрами, выполняли всякие поддержки, было очень круто. И потом неожиданно поступил звонок от Ирины Александровны Винер. И вот мы уже в зале, готовимся к чемпионату мира. Мне кажется, Ирина Александровна даже не знала, что мы будем участвовать в «Ледниковом периоде». Думали, если закончим, это будет сюрпризом», — рассказала Дина.

В свою очередь, Арина призналась, что переход от художественной гимнастики к фигурному катанию дался непросто, поскольку в этом виде задействованы совсем другие группы мышц.

«Натёрли мозоли, а ещё включились в работу какие-то другие мышцы и начали болеть. Мы даже не знали об их существовании. Хороший опыт. Нам очень понравилось», — призналась девушка.

Для Евгении Медведевой начало октября вообще получилось богатым на события. Она не только завоевала симпатии судей в «Ледниковом периоде», но и набрала миллион подписчиков в Instagram, а также дебютировала в качестве телеведущей на «Матч ТВ». В паре с журналистом Кареном Адамяном она провела праздничный выпуск программы «Все на Матч», посвящённый шестилетию канала.

«Ощущения примерно такие же, как от Олимпийских игр», — поделилась впечатлениями двукратная чемпионка мира.

Хандра Ягудина и судейство дочери Навки

Тиффани Загорски продолжает восстанавливаться после перенесённого пневмококкового менингита. О выходе на лёд речи пока не идёт. Выступающая за Россию уроженка Лондона вместе с партнёром Джонатаном Гурейро снялись с этапа Гран-при во Франции.

«Сложно осознавать, что из-за пропуска этапа мы не сможем порадовать зрителей и судей нашими программами, а они нам очень нравятся. Но мы не расстраиваемся и смотрим вперёд. Я стараюсь тренироваться, насколько это возможно», — написал фигурист в Instagram.

А Загорски предположила, что возвращения дуэта, скорее всего, стоит ждать на чемпионате России, который состоится в декабре.

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Тем временем Алексей Ягудин признался, что периодически испытывает проблемы с ментальным здоровьем. По словам олимпийского чемпиона, в юбилейные дни рождения на него накатывает ничем не мотивированная хандра, справиться с которой с годами становится всё сложнее.

«По жизни я нереальный оптимист, но цифры бьют очень сильно. В 30 лет на пару часов меня как-то вырубило. В 35 это продолжалось уже несколько дней, а в 40 — длилось две недели. Понимал, у меня всё замечательно, но ничего не мог с собой поделать. Запала именно цифра 40. Не представляю, что будет в 45», — поделился Ягудин в интервью Starhit.

Также он неожиданно для многих назвал себя «продуктом соперничества с Евгением Плющенко».

«Будучи много лет назад в Санкт-Петербурге и тренируясь у одного специалиста, мы ничего не придумывали. Это нормальная жизнь, когда ты подсматриваешь, видишь, как работают там, хочешь сделать больше. Посмотрите на девушек Этери Георгиевны Тутберидзе — это хорошая спортивная конкуренция, которая толкает каждую, кто занимается в группе, на рекорды», — добавил Ягудин.

Другая бывшая российская фигуристка Татьяна Навка пожаловалась подписчикам на судейский беспредел, с которым столкнулась на детских соревнованиях. Дочь олимпийской чемпионки тоже занимается фигурным катанием. На одном из недавних турниров девочка заняла третье место и уступила соперницам лишь из-за меньшего количества баллов, полученных за артистизм.

«Ответ судей на вопрос «Почему такая оценка, что нужно улучшить или, возможно, добавить?» поставил нас и меня лично в тупик… Платье не понравилось, и музыка, на их взгляд, является пиаром моего нового шоу. На секундочку, платье — это маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото, а музыка — великая классика», — написала Навка.

Решение арбитров она назвала предвзятым и подчеркнула, что не видит ничего плохого в желании ребёнка подражать олимпийской чемпионке.

«Как так можно судить детей? P.S. Никогда не страдала синдромом «яжмать», но тут просто какой-то сюр… Даже с учётом того, что я сама прошла в детстве через многое, этот ответ не укладывается в моей голове!» — добавила Навка.

Между тем французский фигурист Гийом Сизерон рассказал о развитии конфликта с отечественным судьёй Александром Ведениным. Поводом для него послужило заявление рефери о нетрадиционной сексуальной ориентации мужчины. ISU начала расследование слов арбитра. Однако спортсмен подчеркнул, что лично жалобу на россиянина не подавал.

«Всё это, в конце концов, не имеет ничего общего с фигурным катанием. Думаю, это была прекрасная возможность для многих отреагировать на мнение одного отдельно взятого человека. Очень рад поддержке, которую оказали мне другие фигуристы и ISU. Для меня и всех фигуристов, включая россиян, важно, чтобы спорт оставался безопасным местом для каждого», — приводит слова Сизерона «Чемпионат».