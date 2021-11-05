«Давайте ещё прибавлять очки за камни на костюме»: как расценили призыв Жулина ввести надбавку для возрастных фигуристок

Известный тренер Александр Жулин предложил поощрять фигуристок-одиночниц дополнительными баллами за возраст. По его мнению, это может мотивировать их не завершать карьеру раньше времени. Инициативу специалиста поддержала Татьяна Тарасова. Однако глава ФФККР Александр Горшков выразил сомнение в том, что идею реально воплотить в жизнь. Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина резко отреагировала на это предложение, а двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая объяснила, почему подобные изменения абсурдны.

Очередное удачное выступление на этапе серии Гран-при в Канаде дало экспертам новый повод для восхищения Елизаветой Туктамышевой, безошибочно исполнившей два тройных акселя в произвольной программе и занявшей второе место на турнире. Большинство фигуристок-одиночниц в её возрасте уже завершают карьеру, но ученица Алексея Мишина не собирается уходить на покой и не только на равных соревнуется с более юными соперницами, но и претендует на участие в Олимпийских играх.

На фоне успеха чемпионки мира 2015 года известный специалист Александр Жулин предложил поощрять фигуристок в одиночном катании дополнительными баллами за возраст. Он пояснил, что исполнение некоторых прыжков с течением времени становится более сложным, а введение такого бонуса может дополнительно мотивировать спортсменок досрочно не уходить из большого спорта.

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«В 17 лет добавлять фигуристке один балл, в 18 — два и так далее... Потому что тело меняется с возрастом, а такая система будет мотивировать спортсменок продолжать карьеру. Туктамышева не получает такого бонуса, поэтому заслуживает большого уважения. Елизавета прекрасно выступила с двумя тройными акселями в произвольной. Немногие 15-летние фигуристки могут справиться с этим сложнейшим элементом. Туктамышева выступает без ошибок и сама получает удовольствие от своего катания. Она пример для других — дважды оказывалась вне команды на Олимпийские игры, но не опустила руки. Лиза упорно сражается, поэтому, надеюсь, получит путёвку в Пекин», — цитирует Жулина Sputnik Japan.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала эту инициативу, но не смогла однозначно ответить, возможна ли её реализация.

«Интересное предложение. Такая система будет мотивировать возрастных спортсменок продолжать карьеру — это правильно. Но насколько реально реализовать идею — не знаем. Мне было бы интересно понаблюдать за такими изменениями», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Однако в большинстве своём в мире фигурного катания отнеслись к словам Жулина довольно скептически. Так, Алексей Ягудин высмеял это предложение, отметив, что в таком случае можно давать бонусы и за знание иностранного языка, поскольку это будет мотивировать его изучать. А в Instagram-аккаунте группы Этери Тутберидзе пошутили о необходимости уважать старших и уступать им место в общественном транспорте.

Достаточно резко отреагировала на слова Жулина и депутат Госдумы Ирина Роднина. По её мнению, даже не стоит всерьёз рассуждать о возможном внедрении надбавок за возраст, ведь регулированием правил выставления оценок занимается технический комитет международной федерации.

«Саша, наверное, не знает: во всём мире есть такая категория, как adult (взрослая. — RT). Для каждой категории существуют свои соревнования. Есть уже нижний порог возраста для возможности выступлений на взрослом уровне, верхнего — нет», — сказала трёхкратная олимпийская чемпионка.

«Существуют же примеры успешных выступлений зрелых спортсменок — той же Алёны Савченко в парном катании или 46-летней гимнастки на ОИ-2020 в Токио (Оксана Чусовитина. — RT)… То мы умиляемся, что 13-летняя девочка прыгает, то от выступлений 30-летней девушки. Ну просто глупость какая-то», — добавила собеседница RT.

По мнению хореографа Ильи Авербуха, относиться к призыву Жулина нужно как к шутке, а не как к серьёзному предложению. Эту же точку зрения разделяет и глава ФФККР Александр Горшков, хотя он и понимает желание специалиста выделить Туктамышеву на фоне других девушек.

«С большим уважением отношусь к Лизе, но всё же это не так просто. Должна быть разработана какая-то специальная система оценок — сколько баллов будет даваться, за что именно и как. Сомневаюсь, что надбавка очков за такое в перспективе может появиться. Не готов говорить, может ли это мотивировать фигуристок продолжать карьеру. Также не связываю слова Александра с рассуждениями о возможном повышении возрастного ценза. Мы же давно выступали против этого, наша позиция известна. Однако Лиза, конечно, молодец и заслуживает похвалы за своё катание. Она в очередной раз доказала: возраст — не препятствие», — подчеркнул Горшков.

Выступавшая в своё время до 27 лет Ирина Слуцкая выразила надежду на то, что судейство в фигурном катании останется в прежнем виде, так как поощрение выступлений по возрастному признаку будет попросту несправедливым по отношению к молодым спортсменкам. Кроме того, двукратная чемпионка мира не считает несколько очков достаточной мотивацией для продолжения карьеры.

«Предполагаю, Александр просто пошутил. Иначе можно выходить на лёд всем легендам начала 2000-х и просто за возраст получать в два раза больше баллов, чем 15-летние девушки за техничное катание. Это, конечно, полный бред (смеётся)… Давайте ещё будем прибавлять очки за красивые камни на костюме. Вышла на лёд симпатичная девочка — очков десять дадим, а другая — слишком обычная — ей минус десять поставим. Чушь какая-то. Почему всё сводится к каким-то внешним данным, а не к наполнению программы? Это всё же неправильно», — заявила Слуцкая.

Она также уверена, что не стоит ожидать и обсуждаемого в последние годы повышения возрастного ценза в женском катании. По её мнению, нельзя лишать молодых фигуристок возможности соревноваться со старшими, если они конкурентоспособны уже в свои годы. Ведь в таком случае огромное число стоящих внимания программ останутся на юниорском уровне, а это станет потерей для большого спорта.

«С одной стороны, нам хочется чаще видеть таких спортсменок, как Туктамышева. Взрослое, зрелое, осмысленное катание. Однако не могу сказать, что Камилла Валиева в чём-то уступает. Она тоже прекрасно интерпретирует программу. Естественно, в 15 или даже в 19 лет выступать намного проще, нежели в 25… Когда человек прошёл не один олимпийский цикл, он сильно отличается ментально от вчерашнего юниора. В юности ты откатаешь десять раз подряд произвольную программу и не заметишь даже, а в 25 почувствуешь каждое лишнее движение. Но это спорт: он должен быть насыщенным и очень вкусным для привлечения внимания. Допустим, в сборной окажутся девушки от 19 лет, которые будут выступать только из-за недопуска более молодых. Кому это интересно? Должны соревноваться сильнейшие», — добавила семикратная чемпионка Европы.

Сам Жулин позднее признался, что несколько шокирован реакцией на свои слова. По мнению специалиста, людям действительно интересно наблюдать за сильными возрастными фигуристками, а если его идея так обсуждается, значит она в действительности не так плоха.

«Я имел в виду не лично Лизу Туктамышеву, а таких спортсменок, как Эшли Вагнер, Каролина Костнер и иже с ними. Неужели людям бы не хотелось видеть фигуристок такого уровня? Если рассмотреть это всерьёз, а не когда какие-то оголтелые фанаты будут кричать, что Жулин против Щербаковой и Загитовой, а только за Туктамышеву (это ведь неправда), то в идее есть логика», — сказал Александр.

Он также сравнил данную ситуацию с постановкой программы. По его словам, люди часто не обращают внимания на его неудачи, но постоянно раздают советы и критикуют, когда удаётся создать хороший номер.

«Таким образом, ты понимаешь, что угадал. Значит, и я угадал с идеей добавлять баллы. Меня стало пугать отсутствие чувства юмора у людей, по каждому твоему слову теперь могут высказаться. Называть условного Жулина дебилом может каждый человек, но я как-то переживу это, нестрашно», — заключил тренер.