Тарасова: такое впечатление, что четверные Валиевой были тройными

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе Камилы Валиевой на втором этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.
Тарасова: такое впечатление, что четверные Валиевой были тройными
  • РИА Новости

«Все три девочки молодцы. Валиева — потрясающе, Туктамышева — гениально. Тут ничего не скажешь. Да, в произвольной программе Косторная уступила японке, но это ничего страшного. Это же соревнования. Я бы выделила Валиеву и Туктамышеву. Валиева так разобралась со своими четверными. Такое впечатление, что они были тройными! Просто на одном дыхании! Туктамышева катала свою программу самозабвенно!» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Камила Валиева выиграла Skate Canada с двумя мировыми рекордами в произвольной программе и по сумме баллов (265,08 балла). Второе место заняла Елизавета Туктамышева (232,88), третья — Алёна Косторная (214,54).

Ранее Тарасова восхитилась победой Яна над Сэндхагеном на турнире UFC 267.

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