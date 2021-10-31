Тарасова восхитилась победой Яна над Сэндхагеном на турнире UFC 267

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о победе россиянина Петра Яна над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
Тарасова восхитилась победой Яна над Сэндхагеном на турнире UFC 267
  • ©UFC

«Это хорошее достижение для российского спорта. Я поздравляю Петра! Выиграть в новом для нашей страны виде спорта — большое дело. Пётр был первым, а первым быть всегда непросто», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Ян победил Кори Сэндхагена и завоевал титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Для 28-летнего россиянина эта победа стала 16-й при двух поражениях.

Ранее в Госдуме назвали красивой победу Яна над Сэндхагеном.

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