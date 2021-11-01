Уникальность Валиевой, стабильность Туктамышевой, замена постановок Косторной: что обсуждали после Skate Canada

Камила Валиева стала одной из главных претенденток на победу на Олимпийских играх. Такое мнение высказал Александр Жулин после триумфа россиянки на Skate Canada. Тренер также заявил, что хотел бы увидеть в Пекине Елизавету Туктамышеву. Ученица Алексея Мишина покорила специалистов произвольной программой. В свою очередь, российская фигуристка Станислава Константинова считает, что Алёна Косторная пока что выглядит зажато на льду.

Второй этап Гран-при по фигурному катанию, который прошёл в канадском Ванкувере, был интересен для российских болельщиков не меньше, чем Skate America. На лёд в эти выходные вышли сразу три фигуристки, претендующие на поездку в Пекин. Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная не подвели: девушки заняли весь пьедестал почёта.

Валиевой есть что улучшать

Победила с двумя мировыми рекордами — в произвольной и по сумме двух программ — 15-летняя ученица Этери Тутберидзе. После выступления Валиева призналась, что выполнила на турнире почти все поставленные задачи, однако ей есть над чем работать.

«Конечно, я очень счастлива своими оценками. Буду стараться катать чуть лучше. Всегда есть куда расти. Например, не делать степ-аут на акселе. Пока усложнять программу не буду. Хочу хорошо отработать этот контент», — приводит слова фигуристки Sport24.

После проката Камилы практически все российские специалисты стали считать спортсменку главным претендентом не только на поездку в Пекин, но и на победу на Играх. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова и вовсе назвала выступление Валиевой чудом.

«Если она будет так кататься, то выиграет соревнования в Пекине. Камиле есть куда улучшаться, была ошибка на выездке в тройном акселе. Но на самом деле она просто чудо какое-то. Обсуждать её улучшения прямо некрасиво», — восхищалась выступлением фигуристки в интервью ТАСС Бестемьянова.

В свою очередь, двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин отметил, что бороться с Валиевой при чистом прокате соперницам будет крайне тяжело.

«Камила — это уникальное явление в фигурном катании. Её сейчас практически невозможно превзойти. Конечно, Валиева — одна из главных претенденток на Олимпиаду. Но не стоит сбрасывать со счетов Трусову, Хромых, Щербакову», — добавил специалист.

По мнению бронзового призёра чемпионата мира Елены Радионовой, Валиева на данный момент — сильнейшая на планете по технической составляющей. Однако конкуренцию ей могут составить Александра Трусова и Анна Щербакова.

«Когда человек устанавливает мировой рекорд и демонстрирует колоссальную разницу в баллах, всё встаёт на свои места. Но если допустить, что Саша делает пять четверных, она получит большую оценку за технику. При чистом исполнении результат и вовсе будет сенсационным. Но у Камилы есть вторая оценка. Это её сильная сторона, здесь она точно не уступит Трусовой», — рассуждает Радионова в интервью РИА Новости.

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков также назвал прокат россиянки хорошей заявкой на победу в Пекине. При этом специалист отметил, что на одном льду с основными конкурентами выступать будет значительно сложнее.

«Это, наверное, самый солидный прокат из тех, которые были во всех соревнованиях в этом сезоне. Конечно, сейчас можно говорить о каких-то притязаниях на Олимпиаде. Но есть соперницы, которые тоже владеют четверными и просто так своё место не отдадут», — сказал Траньков.

Достаточно сдержанно высказалась по поводу Валиевой трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. По её мнению, фигуристка торопится показывать такие высокие результаты.

«Я очень за неё рада. Но, боюсь, не рановато ли. Считаю, что обращать пристальное внимание нужно на те соревнования, где определяется состав сборной. Если Валиева такая мастерица, она свой класс ещё не раз покажет. Я надеюсь, лучшее катание она продемонстрирует на чемпионате Европы и Олимпийских играх», — считает Роднина.

Туктамышева заряжает энергией

Второе место в Канаде заняла опытная Елизавета Туктамышева. Ученица Алексея Мишина, не имея в своём арсенале четверных прыжков, продолжает покорять зрителей невероятными программами и претендовать на участие в Олимпийских играх. В этом сезоне спортсменка как никогда близка к поставленной цели.

При этом, по словам Лизы, в Канаде ей было непросто кататься из-за не самого хорошего функционального состояния.

«Безумно рада, что удалось исполнить программу в хорошем качестве. Было не совсем стопроцентное состояние перед выходом. Пришлось перебарывать себя», — призналась она после выступления.

Впрочем, бороться 24-летней фигуристке приходится на каждом прокате. По мнению Жулина, чем взрослее становятся девушки, тем сложнее им делать прыжки.

«Хочу увидеть Туктамышеву на Олимпиаде. В её возрасте другим спортсменкам уже тяжело справляться с четверными и тройными акселями, а она это делает с блеском. Поэтому я желаю Лизе поехать на Игры и показать себя на высшем уровне», — сказал тренер.

Фигуристка Станислава Константинова отметила преображение произвольной программы Туктамышевой и прогресс спортсменки за последние четыре года.

«Когда увидела её произвольную на прокатах, у меня были смешанные ощущения. Я не фанатка Востока, для меня существует только классика. Но уже в Финляндии взглянула на программу другими глазами. На Skate Canada Лиза просто летела как стрела и штамповала элементы. Верю в то, что она попадёт на Олимпиаду. Если вспомнить прошлый цикл, это небо и земля. Лиза очень выросла морально, хотя четыре года назад она была уже взрослой и состоявшейся спортсменкой. Туктамышева совершенствуется и не останавливается, я ей восхищаюсь», — призналась Константинова.

Как отмечает сама спортсменка, ей очень нравится произвольная программа. Фигуристка выступает под Arabia в исполнении Hanine El Alam и музыку Артёма Узунова «Моя любовь».

«Я попала в точку, мне кажется. Всегда радостно найти ту самую композицию в олимпийский сезон. Я кайфую по жизни и кайфую в программе. Надеюсь, зрители заряжаются от меня этим настроением», — сказала Туктамышева.

Серебряный призёр Олимпийских игр в парном катании Сергей Шахрай отметил качественное и стабильное катание ученицы Мишина. Россиянка второй раз подряд за этот сезон получает солидный результат — 151,64 балла за произвольную и 232,88 балла в сумме за две программы.

«Порадовала и удивила ослепительным катанием Лиза. Она безукоризненно исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями, один из них — в каскаде. При этом катание было исключительно красивым и очень эмоциональным. Она выдала в этот вечер всё, что умеет», — считает фигурист.

О шансах Туктамышевой попасть на Олимпиаду спросили и заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову. Специалист от ответа уклонилась, перенаправив журналистов к гадалкам, однако не скупилась на комплименты для Лизы.

«Настоящая грация. Она катает свою программу на одном дыхании, очень чувственно. Девочки подарили нам свою душу, спасибо им! Просто умницы. Очень сильное начало сезона от наших фигуристок», — сказала Тарасова.

Косторную разлюбили судьи

Куда меньше позитива у специалистов от выступления Алёны Косторной. Спортсменка после возвращения от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе продолжает искать себя.

По мнению Жулина, фигуристка вполне заслуженно проиграла другим россиянкам.

«В последнее время Алёне чего-то постоянно не хватает. Её выступления не впечатляют», — добавил тренер.

Однако надо учитывать и тот факт, что в Канаде фигуристка поменяла обе программы. О том, как всё произошло, она открыто рассказала журналистам.

«После турнира в Финляндии я второй раз вышла на лёд. Тренеры сказали, мы меняем произвольную программу. Спорить не стала. Почему бы и нет? Если я хорошо чувствую новую музыку. А смена короткой программы случилась неожиданно. Встал вопрос о показательном танце. В Канаде решила катать программу в сопровождении на английском, во Франции — на французском. Начала готовить номер «Нью-Йорк». И когда пошли тренировки, все поняли, что получается гораздо лучше, чем моя нынешняя короткая», — объяснила Косторная.

По мнению Константиновой, решение тренерского штаба оказалось оправданным, хотя пока Алёна и выглядит на льду очень скованно.

«Отметила для себя, что снова вижу ту атмосферу, когда Косторная катается — и ты замираешь. Программа классная, мне нравится. Я не фанатка песен Билли Айлиш на соревновательном льду, но данная постановка просто бомба. Меня удивило, как зашла спокойная линия. Но Алёна была очень зажата и контролировала каждое движение. Ей нужно время, чтобы раскрыться. Пока она не вернула свою уверенность», — считает Станислава.

В свою очередь, серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова считает, что Косторная начала прибавлять, но этот процесс надо ускорить.

«Думаю, не стоило бегать от одного тренера к другому, а спокойно готовиться. Она начинает сейчас навёрстывать упущенное, но это происходит очень медленно. Учитывая конкуренцию в женской сборной, это не вариант отбора на Олимпиаду», — сказала Леонова.

Есть у Косторной и ещё одна проблема. Известный тренер Инна Гончаренко считает, что судьи более строго оценивали спортсменку, чем её соперниц.

«Действительно, мы видим, как Косторную разлюбили судьи. Но разве сама Алёна к этому непричастна? На мой взгляд, она сделала многое, чтобы растерять эту любовь. Сейчас ей нужно понять, за что она борется и как она собирается достигать поставленных целей», — приводят слова Гончаренко «Известия».

Понимает всю сложность ситуации и Алёна. Однако вместе с тренерским штабом она продолжает бороться. И судя по Instagram фигуристки, Косторная чувствует поддержку внутри коллектива. По итогам Skate Canada она написала такое сообщение в соцсетях: «Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю».