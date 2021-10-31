Траньков назвал выступление Валиевой самым солидным прокатом в сезоне

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Олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков поделился эмоциями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на этапе серии Гран-при в канадском Ванкувере — Skate Canada.
Траньков назвал выступление Валиевой самым солидным прокатом в сезоне
  • РИА Новости

«Способна ли Валиева с таким прокатом выиграть Олимпиаду? Во-первых, этот прокат ещё нужно сделать, опять же с основными соперницами, которые тоже будут свой набор делать. Конечно, заявка очень хорошая. Я думаю, что это, наверное, самый солидный прокат из тех, что были во всех соревнованиях в этом сезоне», — цитирует Транькова ТАСС.

При этом Траньков считает, что у Валиевой есть соперницы, которые тоже владеют четверными прыжками и не станут просто так отдавать золото россиянке.

15-летняя Валиева одержала победу на Skate Canada, установив мировой рекорд по сумме двух программ — 265,08 балла. Косторная заняла третье место (214,54).

Ранее группа тренера Этери Тутберидзе поздравила Валиеву и Алёну Косторную после успеха на Гран-при Канады.

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