Коварные брусья, рукава на купальниках и «Ледниковый период»: о чём вспоминают Аверины и Мельникова после ЧМ в Японии

Сёстры Аверины и Ангелина Мельникова по окончании чемпионатов мира по художественной и спортивной гимнастике в Японии дали большие интервью российским СМИ. Дина и Арина признались, что после токийской Олимпиады были готовы принять участие в «Ледниковом периоде», однако затем им позвонила главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова и уговорила поехать на ЧМ. В свою очередь, Мельникова была разочарована реакцией болельщиков на её серебро в вольных упражнениях на первенстве планеты. Также олимпийская чемпионка рассказала о самом трудном для неё моменте во время Игр в Токио.

Ведущие российские гимнасты наконец завершили длинный сезон и вернулись из Японии. На протяжении двух недель болельщики следили за выступлениями на чемпионатах мира по спортивной и художественной гимнастике. Теперь пришло время услышать, что думают и чувствуют триумфаторы соревнований. Большие интервью дали Дина и Арина Аверины, а также Ангелина Мельникова.

«Всё невозможное возможно»

Спорных эпизодов на прошедших чемпионатах мира в Китакюсю было достаточно. В спортивной гимнастике Россия недосчиталась золотой медали в вольных упражнениях среди женщин. Победу одержала японка Маи Мураками, а Мельникова стала второй. Изначально спортсменка и Японии получила меньше баллов, чем россиянка, однако после запрошенного «челленджа» судьи повысили её оценку на 0,1 балла. Этого хватило, чтобы обойти Ангелину. При этом результат Мельниковой также могли пересмотреть, если бы российская делегация вовремя подала протест. Впрочем, во всей этой истории олимпийскую чемпионку Токио расстроило не серебро, а внимание к нему со стороны болельщиков и журналистов.

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«Это довольно-таки обидно, потому что все обсуждали не медаль, которую я выиграла, а медаль, которую я проиграла. И теперь, вместо того чтобы наслаждаться победой, я попала в какую-то яму негатива. У меня изначально не было особенных эмоций на этот счёт. Все видели, что произошло, мы просто-напросто опоздали с подачей протеста. По правилам на это есть всего четыре минуты. Возможно, если бы подали, исход был бы другим. Так что мне больше досадно за то, что мы даже не попытались побороться за оценку. Было бы менее обидно, если бы успели, но протест отклонили», — сказала Мельникова в интервью Lenta.ru.

Расстроило олимпийскую чемпионку и то, что чемпионат мира по спортивной гимнастике не показывали по российскому телевидению. Как призналась Мельникова, она в тот момент чувствовала себя ненужной.

«Неприятно. Получилось так, что прошли Олимпийские игры — и везде была гимнастика. Мы такой бум показали, две исторические победы. За нами не то что все бегали, но в центре внимания мы были точно. А потом, через два месяца, чемпионат мира — и ты уже никому не нужен. Ноль. На иностранных сайтах трансляции велись, а российские СМИ совершенно были не заинтересованы в том, чтобы освещать этот турнир», — объяснила Ангелина.

Вспоминая токийскую Олимпиаду, Мельникова рассказала о самом трудном моменте турнира: падении с брусьев во время финала на отдельных снарядах. Спортсменка призналась, что расслабилась после выступления в многоборье.

«Был хороший шанс, но я его упустила, к сожалению. На Олимпиаде у меня было 16 выходов. Такой темп труден и физически, и психологически. После золотой медали в команде и после медали в многоборье я чуть расслабилась. Не хватило концентрации из-за того, что потратила её в предыдущие дни. Самым важным было, конечно, командное многоборье, и там мы отдали просто все силы», — объяснила гимнастка.

При этом она отметила, что, помимо медалей и наград, Игры в Токио в первую очередь подарили ей уверенность в собственных силах.

«Поняла: невозможное возможно! Я столько выступала до этого, и Америка была просто непробивной. Даже если мы всё идеально проходили, не могли их победить. Теперь это изменилось. Думаешь: «А как так поменялось?» Потом понимаешь: просто время прошло, и ничто не вечно», — уверена Мельникова.

Рассуждая о сложности своего вида спорта, Ангелина призналась, что ей до сих пор страшно на тренировках, поскольку гимнастика очень травмоопасна, никогда не знаешь, в какой момент получишь повреждение. Самыми сложными для олимпийской чемпионки, по её словам, являются брусья.

«Ты никак их не натренируешь, если не будешь прицельно заниматься. Если, например, на бревне ты можешь просто ходить и работать над координацией, долго не делать, но в итоге всё получится, то на брусьях это не прокатит. Ну и вольные — очень сложно, физически и функционально это просто сумасшествие», — призналась россиянка.

Говоря о болельщиках, Мельникова отметила, что никогда не чувствовала негатива в свойй адрес, ей часто пишут сообщения в Instagram, а однажды даже звали замуж. Девушка рассказала, что в свободное время любит читать, а недавно начала заниматься диджитал-рисованием. По словам олимпийской чемпионки, её всегда привлекало творчество.

«Я с детства очень любила рисовать, во мне это есть. Даже в гимнастике я остаюсь творческим человеком. Вообще, я всегда хотела стать дизайнером одежды», — сказала спортсменка.

«О завершении карьеры подумаем позже»

Если Мельникова ехала на чемпионат мира в статусе олимпийской чемпионки, то сёстрам Авериным после скандала в Токио необходимо было возвращать утерянные позиции. Как признались девушки, сложнее всего было заставить себя начать готовиться к турниру: терзали сомнения, смогут ли они достойно выступить.

«Когда мы только вернулись в зал, сразу сказали Ирине Александровне (Винер-Уcмановой. — RT), что боимся повторения судейства. Она ответила: «Не переживайте, всё будет хорошо». Потом был вопрос, состоится ли чемпионат мира в принципе из-за COVID-19. Нам не присылали информацию о том, где мы будем жить, какое расписание», — рассказала Дина в интервью «Матч ТВ».

На самом турнире спортсменок утешала мысль, что с этими программами они выступают в последний раз. Хотя абстрагироваться от внешних факторов было очень непросто.

«Выходили немного расслабленными. Просто кайфовали. Старались не думать о том, что судейство может повториться», — призналась Арина.

Тяжелее всего драму в Токио перенесла личный тренер Авериных Вера Шаталина. Вместо неё на чемпионат мира с гимнастками полетела Юлия Барсукова. Девушки также долго думали, продолжать ли карьеру. Ирина Винер-Усманова вовремя позвонила и нашла нужные слова, иначе российские болельщики увидели бы сестёр в «Ледниковом периоде».

«Мы тогда решили закончить карьеру и поехали на 800-летие Нижнего Новгорода, которое устраивал Илья Авербух. Разговаривали с ним про фигурное катание, потому что мы с Аришей очень давно хотели встать на коньки. А так как тренируемся, нам нельзя — мало ли, вдруг травма. И он нас пригласил в «Ледниковый период». Мы говорим: отлично, через несколько дней прилетим в Москву, тогда и попробуем. Пару дней прямо тренировались. Нас учили кататься, мы ездили с партнёрами, делали поддержки — всё было очень круто. Затем неожиданно звонок от Ирины Александровны — и мы уже в зале готовимся к чемпионату мира», — рассказала Дина.

Рассуждая о купальниках, в которых приходится выступать, девушки признались, что далеко не все из них удобны. Так, костюмы с рукавами обычно затрудняют исполнение элементов, однако на чемпионате мира они помогли Дине во время упражнения с лентой.

«С этим предметом я вообще никогда не могла выходить в купальнике с рукавами, но в этот раз мне сделали такой красивый, красный. Его шила Светлана Герасимова и привезла на тренировку в последний день перед вылетом. Он был просто роскошный, но с тяжёлыми рукавами, усыпанными камнями. В ленте самая большая проблема — перекат. У меня в программе их три. И я каждый раз очень сильно на них концентрировалась, потому что с рукавами не привыкла делать элемент. Но в итоге это оказалось огромным плюсом, потому что в зале было очень душно и влажно. Рукава спасли — лента не липла к рукам. Поэтому я очень рада, что они у меня были, иначе не знаю, как сложилось бы выступление», — призналась Аверина.

Впрочем, в упражнении с лентой не всё вышло идеально. Хотя Дина и выступила чисто, она стала лишь второй. Золото выиграла Алина Горносько из Белоруссии. Аверина эмоционально отреагировала на свою оценку и, сняв маску, выругалась. Россиянка призналась, что обычно никогда так не делает, но в тот момент не смогла сдержаться.

«Это на самом деле было на эмоциях, и сейчас мне очень стыдно. Я просто не должна была себя так вести, но, к сожалению, не смогла справиться с собой. Понимаю, что теперь это уже никак не исправить. Надеюсь, это просто все забудут. В первую очередь, кстати, мне стыдно даже не перед зрителями, а перед судьями. Мне кажется, они это видели. Прошу прощения у них — больше такого точно не повторится», — пообещала Дина.

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При этом девушки ещё не решили, будут ли выступать дальше или всё-таки завершат карьеру. По словам Дины и Арины, они всю жизнь провели в спортивном зале и теперь им очень не хочется его покидать.

«Сложно решиться на такое и принять уход. После Олимпиады мы хотели закончить. Вроде круто, всё — решились! А когда вернулись в зал, поняли, что на самом деле скучали. Если бы мы тогда закончили и не поехали на чемпионат мира… Может, мы жалели бы об этом всю жизнь. Так что думать будем очень основательно», — объяснила Арина.

Однако даже если Авериным останутся, девушки вновь и вновь придётся доказывать, что им нет равных, — ведь в художественной гимнастике меняются правила, которые только повысят и без того значительную конкуренцию.

«У нас, в России, скамейка запасных огромная. Ты должна каждый день приходить и доказывать, что ты лучшая. Все будут подстраиваться под новые правила. Дай бог, и мы попробуем это сделать. Посмотрим, что из этого выйдет», — считает Арина.

Пока же у гимнасток есть время на отдых. Сразу после чемпионата мира сёстры Аверины отправляются в Дубай, а дальше в Испанию — проводить мастер-классы и думать о продолжении карьеры.