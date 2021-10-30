Непобедимая красота: Дина Аверина выиграла личное многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира

Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю. Она стала первой в истории четырёхкратной чемпионкой в этой дисциплине, а также побила рекорд Евгении Канаевой, одержав 18-ю победу на соревнованиях. Её сестра Арина заняла третье место, уступив в споре за серебро белоруске Алине Горносько.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю настало время розыгрыша медалей в самой главной дисциплине — личном многоборье. Участницы турнира уже продемонстрировали своё мастерство в упражнениях с отдельными предметами, теперь же им нужно было выступить с четырьмя программами сразу, чтобы определить абсолютного победителя.

Первые два дня соревнований наглядно показали, кто больше всех достоин этого звания. Дина Аверина первенствовала в трёх отдельных видах, а в финале с лентой стала серебряным призёром, уступив всего лишь 0,05 балла белоруске Алине Горносько. Кроме россиянки, никто другой не смог выиграть больше трёх медалей любого достоинства, в том числе её старшая сестра Арина, у которой единственная серьёзная ошибка пришлась на выступление с обручем.

С этим предметом Дина открывала состязания по многоборью, и он тоже едва не подвёл спортсменку. Под конец своей программы гимнастка едва удержала обруч, но всё-таки избежала ошибки, которая могла бы сильно осложнить путь к золоту. Она сразу сделала заявку на победу, набрав 28,000 балла — столько за выступление с обручем не получал никто в Китакюсю.

Арине в качестве первого предмета досталась лента. В её динамичной программе под музыку «Время, вперёд!» всё было практически идеально, кроме единственного поворота, который можно было бы выполнить более чётко. Впрочем, с этим снарядом всё равно никто лучше старшей Авериной не справлялся. Оценка 23,550 балла до конца финала оставалась самой высокой в этом упражнении.

Но вот с обручем у Арины снова не сложились отношения. Хотя в целом её программа была без видимых срывов, судьи поставили крайне низкий балл — 24,150. Аверина потеряла около трёх очков в сложности относительно основных соперниц и даже по сравнению с неудачным финалом в первый день набрала совсем мало. Это позволило Горносько претендовать на серебро в многоборье — белоруске оставалось только избегать грубых ошибок.

Дина тем временем уверенно шла к золоту. 28,250 балла за упражнения с мячом и совсем фантастические 28,700 балла за номер с булавами создали огромный задел перед заключительной программой с лентой. Один раз Аверина поймала предмет неправильно, но на итоговый результат это никак не повлияло. 23,450 балла было достаточно, чтобы с большим отрывом занять первое место. Россиянка набрала в сумме 108,400 балла, превзойдя и свой результат на Олимпиаде в Токио, и показатели Линой Ашрам из Израиля, которая тогда праздновала победу.

Таким образом, Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и установила рекорд соревнований по числу золотых медалей. Предыдущее достижение принадлежало Евгении Канаевой. Кроме того, 23-летняя гимнастка первой в истории одержала четыре победы в многоборье — этого тоже не добивался никто из легенд художественной гимнастики прошлого. Будет ли этот результат зафиксирован навсегда, сама Дина пока не знает: на вопрос о возможном завершении карьеры она ответила, что будет ещё думать об этом.

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«Я очень рада, что всё закончилось, потому что сегодня было тяжело выходить и делать четыре вида. В зале было очень душно, но все в одинаковых условиях. Слава богу, мы справились и показали себя на высшем уровне. Это был мой четвёртый чемпионат мира, и я очень счастлива, что мне удалось подтвердить звание абсолютной чемпионки. Не стоит зацикливаться на рекорде, надо продолжать работать. Никто не знает, что будет дальше. Сейчас мы летим отдыхать, а дальше уже будем думать», — цитирует Дину Sport24.

Арина Аверина закончила соревнования с бронзовой медалью. Потерю в обруче относительно Горносько она так и не компенсировала в других видах. В каждом из них она показывала лучший результат, чем белоруска, хотя во время упражнений с булавами один раз не поймала предмет. Но всё-таки это были крупицы, которыми в сумме невозможно было отыграть три балла отставания. Эта медаль стала для старшей Авериной 16-й за карьеру.

Главный тренер россиянок Ирина Винер-Усманова заявила после турнира, что ошибки у её подопечных были, но в целом результаты чемпионата мира он считает успешными. Особенно она отметила четвёртую победу Дины Авериной в многоборье.

«У нас такого результата ещё не было! Это очень здорово. Мы выиграли два многоборья, ещё три золота у нас в отдельных видах, а также три серебра в отдельных видах. Ну и, конечно, золото в команде. Дина выиграла три балла, в групповом — два балла. Поэтому разговоры наших оппонентов стали несущественными, хотя и на солнце бывают пятна — ошибки были», — сказала тренер РИА Новости.

В воскресенье, 31 октября, первенство планеты завершится двумя финалами в групповых упражнениях, где российские девушки снова будут претендовать на золото. У самой опытной гимнастки в команде — Марии Толкачёвой — будет шанс стать 12-кратной чемпионкой мира.