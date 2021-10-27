Золотое начало: Дина Аверина одержала две победы в первый день ЧМ по художественной гимнастике

Дина Аверина начала выступление на чемпионате мира по художественной гимнастике с двух побед. Она стала лучшей в финалах упражнений с обручем и мячом. Для российской спортсменки эти золотые медали стали 14-й и 15-й в карьере. По количеству личных наград высшего достоинства она стала самой титулованной спортсменкой планеты, превзойдя соотечественницу Евгению Канаеву. Её сестра Арина выиграла серебро.

В отличие от чемпионата мира по спортивной гимнастике, где сначала участники разыгрывают медали в многоборье, а потом уже в отдельных упражнениях, на соревнованиях по художественной действует обратная схема — спортсменки сперва разминаются с разными предметами, а потом состязаются в самом престижном виде. В первый день первенства планеты в японском Китакюсю девушкам нужно было продемонстрировать, как они обращаются с обручем и мячом.

После того как в Страну восходящего солнца не стала возвращаться олимпийская чемпионка Линой Ашрам из Израиля, могло показаться, что у россиянок Дины и Арины Авериных не осталось соперниц. Однако нельзя было забывать как минимум о белоруске Алине Горносько. Это она обошла Арину в Токио в споре за бронзовую медаль, а ещё раньше опережала обеих сестёр на различных чемпионатах Европы. Да и все остальные участницы олимпийского финала, за исключением ещё одной израильтянки, Николь Зеликман, продолжили сезон и приехали на чемпионат мира.

То, что Горносько и в этот раз постарается дать бой россиянкам, показали первые результаты в квалификации. Так, в упражнении с обручем белоруска оказалась выше Арины Авериной, а по сложности программы, одному из важных критериев оценки, была лучше обеих сестёр (5,4 против 5,1 и 5,0). Правда, работу с мячом судьи так высоко уже не отметили. С этим предметом россиянки показали лучшие результаты в отборе, хотя Дине и выписали справедливый штраф за слишком долгое выступление.

По итогам первого дня квалификации сёстры Аверины захватили лидерство и обеспечили себе участие в вечерних финалах, претендуя на четыре медали в сумме. Однако этот амбициозный план осуществить не удалось. В финале упражнений с обручем Арина Аверина выступала под вторым номером и сразу же совершила грубую ошибку — не смогла поймать предмет и подняла его с пола. Россиянка постаралась забыть об этом несчастном случае и довела своё невероятно динамичное выступление до конца.

Судьи справедливо не оставили потерю предмета без внимания. Арине сняли больше балла с оценки за трудность, при этом она и так в гимнастике тела уступала большинству участниц финала. Под нож пошла и оценка за исполнение. В итоге старшая из сестёр получила 24,950 балла, что не позволило ей обойти даже итальянку Милену Бальдассарри, открывавшую финал.

К Горносько арбитры тоже были придирчивы. Белорусская спортсменка один раз чуть не вышла за пределы ковра, и, хотя заступа всё-таки не было, оценки она получила очень скромные. Набрав 25,950 балла, она проиграла своему же результату квалификации почти полтора балла. Тем не менее она оставалась на первом месте, когда на ковёр вышла Дина Аверина.

Россиянка всё-таки смогла изумить судей своей программой. Отличные переходы и сложнейшие элементы позволили ей на порядок превзойти Горносько в оценке за сложность, так что было уже не слишком важно, насколько придирчивы будут арбитры к исполнению. Тем не менее и там белоруска осталась далеко позади россиянки. Дина Аверина удостоилась 27,750 балла и стала 14-кратной чемпионкой мира — больше титулов на этих соревнованиях выигрывала только великая Евгения Канаева, у которой 17 золотых медалей.

Если же учитывать только личные награды, то Дине оставалось одержать ещё одну победу, чтобы превзойти двукратную олимпийскую чемпионку и стать самой титулованной гимнасткой в истории. Сделать это как раз можно было в финале упражнений с мячом.

Упускать шанс младшая Аверина не стала. Она выступила безукоризненно и на пределе возможностей. Достаточно сказать, что иногда она ловила падающий с огромной высоты мяч за спиной только руками, не помогая себе головой, чего никто другой больше не делает. Дина также идеально уложилась во временной лимит, поймав мяч аккурат на последней секунде. Итоговый результат вышел ошеломляющим — российская гимнастка набрала 29,125 балла. Набрать столь же высокую сумму, близкую к максимальной, в этот вечер уже не мог никто.

Остальным девушкам пришлось бороться за серебро, и этот спор выиграла Арина Аверина. Она выступала в финале последней, уже отпустив неприятную ситуацию, произошедшую в упражнениях с обручем. Судьи оценили её программу чуть хуже по сравнению с квалификацией, но всё-таки поставили россиянку выше Горносько. С результатом 27,675 балла Арина заняла второе место и выиграла свою 12-ю медаль первенств планеты. Интересно, что с 2010 года россиянки обязательно занимают два первых места в этой дисциплине.

В пятницу гимнастки возьмут в руки уже булавы и ленты. Они снова выступят сначала в квалификации и подведут итоги отбора в многоборье, а вечером разыграют ещё два комплекта медалей. Дине Авериной остаётся выиграть ещё два золота, чтобы окончательно превзойти Канаеву и стать самой титулованной участницей чемпионатов мира по художественной гимнастике.