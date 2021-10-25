«Сразу сказала, что нужно подавать протест»: как развивается скандал с лишением Мельниковой золотой медали ЧМ

Ангелина Мельникова рассказала, как развивался судейский скандал в финале вольных упражнений на чемпионате мира по спортивной гимнастике. По её словам, она сразу поняла, что необходимо подавать протест на свою оценку. При этом к сопернице Маи Мураками, которая в итоге одержала победу после пересмотра результатов, у россиянки нет претензий, и она пожелала ей удачи после завершения карьеры. Также 21-летняя спортсменка была неприятно удивлена отсутствием трансляции соревнований по телевидению.

Спустя сутки после окончания чемпионата мира по спортивной гимнастике не утихает скандал, произошедший в последний день соревнований. Россиянка Ангелина Мельникова стала серебряной призёркой в вольных упражнениях после того, как судьи не приняли её протест на результат в финале. При этом спустя несколько минут они одобрили аналогичную жалобу её главной соперницы Маи Мураками и повысили последней оценку, чего как раз хватило для того, чтобы сменился обладатель золотой медали.

Когда первые эмоции из-за столь странного исхода соревнований улеглись, чемпионка мира в многоборье подробно рассказала, как развивались события.

Также по теме «Это было ужасно»: судьи лишили Мельникову золота ЧМ в вольных упражнениях после протеста японки Мураками Ангелина Мельникова стала серебряным призёром в вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю. По ходу...

«У меня никогда в жизни не было проблем с этим поворотом, но мне сначала не засчитали его в многоборье, а затем в финале. Мы пытались подать протест, но его не приняли. Конечно, было очень обидно, ведь я сначала была на первом месте, а потом оценку Маи изменили. Сразу сказала старшему тренеру, что нужно подавать протест, потому что знаю свою базу, даже до выступления японки об этом сказала. В итоге они бегали с этим протестом, но ничего не получилось, он так и остался висеть. Я не знаю, что произошло, тренеры ходили, пытались решить этот вопрос. Мне оставалось только сидеть и ждать. На табло даже не показали, что мой протест подан. Ситуация очень странная. Тренеры ничего не ответили, сказали только, что подали. Мы дождались, пока все выступят, и в итоге всё закончилось», — сказала Мельникова «Матч ТВ».

Гимнастка также намекнула на то, что перераспределение золота могло быть связано с тем, что Мураками завершала карьеру. Однако она заверила, что лично к японке не имеет претензий.

«Мы с Маи в очень хороших отношениях, я её очень уважаю. Конечно, видела, что она расстроилась, когда показали изначально оценку и она была ниже моей. Вопрос не к ней. Её сторона также боролась за оценку. Это нормально, что они подали протест и его приняли. Жалко, что наш не приняли», — резюмировала россиянка.

У себя в Instagram Мельникова тоже прокомментировала спорный эпизод с заниженной оценкой и отсутствием протеста. Она написала, что отстаивать свои позиции впредь нужно самой, не рассчитывая на чью-либо помощь.

«Я не могу сказать, успели тренеры подать протест или нет. Мне сказали, что успели. Но официальной подачи никто не видел. Что происходило там, я не видела, так как должна была сидеть в зоне камер. Базу мне дали на 0,3 балла меньше, чем должно быть. Проблема — поворот с поднятой ногой. Причина — нога ниже 90 градусов. Я ещё не сталкивалась с такой ошибкой за все шесть лет выступлений. Ни разу. Субъективная гимнастика, привет! Ладно, не засчитали, так не засчитали. Я расстроена немного другими вещами. В очередной раз понимаю, что бороться за себя будешь только ты сам и, пока ты не будешь, никто не будет. Такова моя философия, и характер такой: в обиду себя никогда не дам», — написала Мельникова на следующий день.

Глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов при этом заявил, что в организации разбираются, однако, по его мнению, итоги турнира носят справедливый характер. Он подчеркнул, что хотелось бы всегда выигрывать, но арбитры обоснованно не засчитали Ангелине один элемент.

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Во время церемонии награждения Мураками не смогла сдержать слёз, когда получала золотую медаль, выигранную в результате пересмотра результатов. Во время общения с журналистами она сказала, что ей жаль, что соревнования закончились именно таким образом.

«Я стала набирать силу после первой золотой медали на чемпионате мира 2017 года, но после этого мне никак не удавалось взять ещё одно золото. Я также хотела выиграть и на последней Олимпиаде. Я очень рада, что мне удалось стать чемпионкой. Мне жаль Ангелину Мельникову, но в этом соревновании всё решает счёт, и я рада, что мне зачли мои баллы», — сказала Мураками.

Также японка отреагировала на сообщение Мельниковой, в котором та пожелала ей удачи и назвала невероятной гимнасткой и очень добрым человеком. Мураками репостнула совместное фото в Instagram и написала: «Ты невероятна! Отличная спортсменка. Удачи в будущем! Люблю тебя!»

Кроме неоднозначных итогов в вольных упражнениях, Мельникова также осталась недовольна показом всего чемпионата мира по спортивной гимнастике, который не транслировался на территории России. В интервью ТАСС она призналась, что была шокирована сложившейся ситуацией.

«Очень обидно и даже унизительно, потому что на этот турнир от нашей страны прилетели олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Считаю, что это просто неуважение к нашему виду спорта. И о какой популяризации спорта в России можно говорить, если у нас не могут банально показать чемпионат мира по спортивной гимнастике. Это же не какой-то Кубок мира, тем более всё проходит в олимпийский сезон. Я была в шоке от того, что ни мои родители, ни мои родственники не могли посмотреть, как я выступала. Это просто ужасно», — не скрывала эмоций Мельникова.

Отсутствию трансляций с соревнований, на которых сборная России выиграла четыре медали и заняла пятое место в общем зачёте, удивились также в США. Американская журналистка Ребекка Шуман связала это с санкциями в отношении российского спорта, из-за которых гимнасты формально представляли свою федерацию.

«Мне очень жалко, что великолепная сборная — и Геля в частности — находятся в изоляции от российских СМИ в этом олимпийском цикле. Несмотря на то что я гордая русская американка в четвёртом поколении, могу только выдвигать смелые догадки, почему это произошло. Возможно, произошедшее следствие того, что прямо сейчас национальная команда формально «отстранена» от международных соревнований как «Россия», а Геля и её товарищи по команде формально представляют ОКР или ФСГР и не могут носить российский флаг на своей униформе», — цитирует Шуман InoProSport.