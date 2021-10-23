Бронзовый дубль: Мельникова и Климентьев завоевали по медали на ЧМ по спортивной гимнастике

Ангелина Мельникова выиграла свою вторую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю. Она стала бронзовым призёром в опорном прыжке. Также победительница многоборья заняла четвёртое место в упражнениях на брусьях. Григорий Климентьев завоевал единственную награду в составе мужской команды, поделив третью строчку в финале на кольцах.

В субботу, 23 октября, на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Китакюсю начался розыгрыш медалей в отдельных упражнениях. По итогам пяти финалов копилка сборной России пополнилась ещё двумя наградами — Ангелина Мельникова и Григорий Климентьев завоевали по одной бронзе.

У новой чемпионки мира в многоборье, Мельниковой, не было времени почивать на лаврах после своего успеха. 21-летняя спортсменка прошла отбор во все четыре личных финала, и в субботу она должна была ещё два раза вернуться на помост. Первым испытанием для девушек стал опорный прыжок, где после победы Марии Пасеки в 2017 году у россиянок не было медалей на первенствах планеты.

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В самом начале финала стало понятно, что вести борьбу за золото будет невозможно. Бразильянка Ребека Андраде, ставшая лучшей в этой дисциплине на Олимпиаде в Токио, сняла все вопросы о лидерстве своими прыжками запредельной сложности. За исполнение Юрченко с двумя винтами Андраде получила невероятные 9,400 балла, то есть почти приблизилась к идеалу, по мнению судей.

К тому времени, как к своим попыткам приступила Мельникова, второе и третье места довольно неожиданно занимали итальянка Азия Д’Амато и египтянка Нэнси Таман. Россиянке достаточно было выступить в свою силу, как она уже делала в квалификации и финале многоборья, чтобы обойти их. Но выполнить задачу удалось только наполовину.

Мельникова пошла по программе Д’Амато и справилась с двумя винтами Юрченко, но во втором прыжке допустила слишком большой отскок, что привело к неправильному положению в полёте. В итоге ей понизили и базовую оценку, и исполнительскую. Запаса первого прыжка, дававшего шанс на серебро, хватило, чтобы занять третье место. Интересно, что на церемонии награждения Д’Амато действительно сначала дали бронзу, но Мельникова заметила ошибку и попросила вернуть итальянке её заслуженную награду.

Отдыхать после этого Мельниковой было рано — следующим в её финале были упражнения на брусьях, куда также пробилась Владислава Уразова. В этом виде борьба за медали оказалась самой напряжённой. К моменту показа россиянками своих программ лидировала китаянка Вэй Сяоюань, которой одну десятую балла уступали Андраде и её соотечественница Луо Рюи.

Разбить эту крепкую тройку оказалось невозможно. Уразова в целом справилась со своим набором элементов и заработала 14,400 балла — на недавней Олимпиаде этого было бы достаточно для четвёртого места, но в Китакюсю соперницы оказались гораздо сильнее, и 17-летняя россиянка стала только седьмой. У Мельниковой тоже почти не было никаких шероховатостей, если не считать одну разорванную связку, которую гимнастка постаралась компенсировать сложностью программы. Но ей всё равно не хватило одной десятой до медали. Чемпионка мира в многоборье заняла четвёртое место.

От мужской сборной России в финалы смог пробиться всего один спортсмен. Григорий Климентьев поделил третье место в квалификации на кольцах и оказался единственной надеждой команды на медаль. Этим шансом 20-летний гимнаст сполна воспользовался.

Самый молодой участник финала выступил максимально надёжно, насколько это возможно для дебютанта столь серьёзных соревнований. Он показал абсолютно одинаковый результат с итальянцем Сальваторе Мареской и оказался с ним на одной строчке, уступив только китайцу Лань Синю. В последний момент их обошёл ещё один представитель Италии Марко Лодадио. Призёр двух последних чемпионатов мира попал в финал только благодаря отказу соперников и в итоге опередил Климентьева и Мареску на 0,033 балла, оставив их с бронзовыми медалями.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко назвала успехом выступления Мельниковой и Климентьева. Она отметила, что при этом чемпионка мира в многоборье находится не в оптимальной форме.

«Григорий Климентьев — это наследник нашего титулованного специалиста на кольцах Саши Баландина, мальчик очень перспективный. Единственное, у него пока это единственный сильный снаряд. Для него эта бронза чемпионата мира является безусловным успехом. Что касается выступления Мельниковой, то она вообще молодец. Геля до конца в форму не вошла из-за всех этих постолимпийских чествований и торжеств. Но она умница, собралась и сделала то, что должна была сделать. Бронзу чемпионата мира в опорном прыжке при такой конкуренции тоже можно считать большим успехом», — скала Родионенко ТАСС.

В воскресенье у российских гимнасток будет ещё четыре шанса подняться на пьедестал почёта. Мельникова выступит на бревне и в вольных упражнениях — в обеих дисциплинах она была второй в квалификации. Также в первом финале на помост выйдет Яна Ворона, а в другом очередную свою попытку завоевать медаль предпримет Уразова.