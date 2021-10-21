Гимнастка Мельникова: даже не замечаю, как сбываются мои мечты

Россиянка Ангелина Мельникова прокомментировала свою победу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Поверить в то, что я теперь абсолютная чемпионка мира?! Даже не замечаю, как сбываются мои мечты. Потому что я просто очень люблю то, что я делаю», — написала Мельникова в Instagram.

Она также поблагодарила своего тренера, которая поддержала её с идеей отправиться на мировое первенство, хотя изначально настаивала на отдыхе Ангелины после Олимпиады в Токио.

«Спасибо за ваши тёплые слова. Сообщений миллион, буду разбирать их неделями. Отвечу», — заключила 21-летняя спортсменка.

Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Она стала первой россиянкой за 11 лет, которой удалось одержать победу в этой дисциплине.

Ранее Мельникова призналась, что после победы на мировом первенстве чувствует, будто вошла в историю.