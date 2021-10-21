Гимнастка Мельникова: даже не замечаю, как сбываются мои мечты

Короткая ссылка
Россиянка Ангелина Мельникова прокомментировала свою победу в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.
Гимнастка Мельникова: даже не замечаю, как сбываются мои мечты
  • Reuters

«Поверить в то, что я теперь абсолютная чемпионка мира?! Даже не замечаю, как сбываются мои мечты. Потому что я просто очень люблю то, что я делаю», — написала Мельникова в Instagram.

Она также поблагодарила своего тренера, которая поддержала её с идеей отправиться на мировое первенство, хотя изначально настаивала на отдыхе Ангелины после Олимпиады в Токио.

«Спасибо за ваши тёплые слова. Сообщений миллион, буду разбирать их неделями. Отвечу», — заключила 21-летняя спортсменка.

Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Она стала первой россиянкой за 11 лет, которой удалось одержать победу в этой дисциплине.

Ранее Мельникова призналась, что после победы на мировом первенстве чувствует, будто вошла в историю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить