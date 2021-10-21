Мельникова — о золоте на ЧМ по спортивной гимнастике: чувствую, что вошла в историю

Россиянка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями после победы в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

«Я чувствую, что вошла в историю. Я так счастлива, потому что сделала всё, что хотела. Мне понравится остальная часть соревнований, потому что я достигла своей самой важной цели», — цитирует Мельникову пресс-служба Международной федерации гимнастики.

Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Она стала первой россиянкой за 11 лет, которой удалось одержать победу в этой дисциплине.

Ранее тренер сборной России раскритиковала отечественное телевидение за отсутствие показа ЧМ по гимнастике.