Мельникова — о золоте на ЧМ по спортивной гимнастике: чувствую, что вошла в историю
- AP
«Я чувствую, что вошла в историю. Я так счастлива, потому что сделала всё, что хотела. Мне понравится остальная часть соревнований, потому что я достигла своей самой важной цели», — цитирует Мельникову пресс-служба Международной федерации гимнастики.
Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Она стала первой россиянкой за 11 лет, которой удалось одержать победу в этой дисциплине.
Ранее тренер сборной России раскритиковала отечественное телевидение за отсутствие показа ЧМ по гимнастике.