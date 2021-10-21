Тренер сборной России раскритиковала российское телевидение за отсутствие показа ЧМ по гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала безобразием отсутствие трансляций чемпионата мира на отечественных телеканалах.

Согласно информации Международной федерации гимнастики, чемпионат мира, который проходит в японском Китакюсю, планируют показать по телевидению в 29 странах мира, но не в России.

«У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, по большому счёту, и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, считают почему-то, что не стоит показывать. Это особая тема, я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие», — цитирует Родионенко ТАСС.

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье.

Ранее Матыцин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира.