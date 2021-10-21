Тренер сборной России раскритиковала российское телевидение за отсутствие показа ЧМ по гимнастике

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала безобразием отсутствие трансляций чемпионата мира на отечественных телеканалах.
Тренер сборной России раскритиковала российское телевидение за отсутствие показа ЧМ по гимнастике
  • AP

Согласно информации Международной федерации гимнастики, чемпионат мира, который проходит в японском Китакюсю, планируют показать по телевидению в 29 странах мира, но не в России.

«У нас показывают некоторые виды спорта без конца, где, по большому счёту, и смотреть нечего. А виды спорта, где российские спортсмены лидируют, ту же спортивную гимнастику, считают почему-то, что не стоит показывать. Это особая тема, я не знаю, кто этим должен заниматься. Это просто безобразие», — цитирует Родионенко ТАСС.

Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье.

Ранее Матыцин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира.

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