Матыцин поздравил гимнастку Мельникову с победой на чемпионате мира

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил Ангелину Мельникову с победой в личном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

«Поздравляю Ангелину Мельникову с завоеванием золотой медали чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье! Для нашей спортсменки, чемпионки Олимпиады в Токио в команде, это первая золотая медаль чемпионата мира в карьере. Российские гимнастки не побеждали в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира с 2010 года, когда абсолютной чемпионкой стала Алия Мустафина. Ангелина подошла к этому турниру в блестящей форме. Она с личным рекордом заняла первое место в квалификации, а в финале уверенно исполнила упражнения во всех видах программы. Я поздравляю с успехом российской спортсменки её личных тренеров, тренерский штаб национальной команды и Федерацию спортивной гимнастики России. Желаю Ангелине и другим нашим гимнастам удачи в дальнейших соревнованиях на чемпионате мира», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

В финале соревнований Мельникова опередила американок Лиэнн Вонг и Кайлу ди Челло.

Ранее Иванова заявила, что верила в победу Мельниковой в личном многоборье на ЧМ в Японии.