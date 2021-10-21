Иванова заявила, что верила в победу Мельниковой в личном многоборье на ЧМ в Японии

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в личном многоборье на чемпионате мира 2021 года в Китакюсю (Япония).

«Когда Ангелина туда поехала, я на 99% верила в её победу. Спортсменка находится в хорошей форме, в разумном понимании, что она обязана завладеть этим титулом», — цитирует Иванову «Чемпионат».

Она подчеркнула, что Мельникова, как всегда, элегантна, красива, соразмерена в своих подходах. По её словам, гимнастка смогла в финальных соревнованиях собраться и грамотно распределить силы.

«Соперники всегда в спорте есть, нельзя лёжа что-либо выиграть. Но Ангелина всё взвесила правильно», — добавила Иванова.

21-летняя уроженка Воронежа в сумме получила 56,632 балла, что позволило ей опередить американок Линн Вонг (56,340) и Кайлу Ди Селло (54,566).

Россиянки с 2010 года не завоёвывали золото ЧМ в личном многоборье.

Мельникова на Олимпиаде 2020 года в Токио взяла золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.

Ранее тренер сборной России прокомментировала победу Мельниковой в квалификации на ЧМ.