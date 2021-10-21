Иванова заявила, что верила в победу Мельниковой в личном многоборье на ЧМ в Японии
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«Когда Ангелина туда поехала, я на 99% верила в её победу. Спортсменка находится в хорошей форме, в разумном понимании, что она обязана завладеть этим титулом», — цитирует Иванову «Чемпионат».
Она подчеркнула, что Мельникова, как всегда, элегантна, красива, соразмерена в своих подходах. По её словам, гимнастка смогла в финальных соревнованиях собраться и грамотно распределить силы.
«Соперники всегда в спорте есть, нельзя лёжа что-либо выиграть. Но Ангелина всё взвесила правильно», — добавила Иванова.
21-летняя уроженка Воронежа в сумме получила 56,632 балла, что позволило ей опередить американок Линн Вонг (56,340) и Кайлу Ди Селло (54,566).
Россиянки с 2010 года не завоёвывали золото ЧМ в личном многоборье.
Мельникова на Олимпиаде 2020 года в Токио взяла золото в командных соревнованиях и две бронзы на отдельных снарядах.
Ранее тренер сборной России прокомментировала победу Мельниковой в квалификации на ЧМ.