Климентьев выиграл бронзу в упражнениях на кольцах на ЧМ в Японии

Короткая ссылка
Россиянин Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.
Климентьев выиграл бронзу в упражнениях на кольцах на ЧМ в Японии
  • © grishka_klimentev
  • Instagram

20-летний гимнаст набрал 14,833 балла в упражнениях на кольцах. Это его первая медаль на чемпионатах мира.

Также бронзовая награда досталась Сальваторе Мареске из Италии, который набрал столько же баллов в одинаковой по трудности программе.

Золотую медаль завоевал Лань Синюй (15,200) из Китая. Серебро досталось Марко Лодадио (14,866) из Италии.

На счету Климентьева также две золотые медали чемпионатов Европы. Он является чемпионом России 2021 года.

Мировое первенство завершится 24 октября.

Ранее сообщалось, что Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира в Китакюсю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить