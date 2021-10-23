Климентьев выиграл бронзу в упражнениях на кольцах на ЧМ в Японии

Россиянин Григорий Климентьев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

20-летний гимнаст набрал 14,833 балла в упражнениях на кольцах. Это его первая медаль на чемпионатах мира.

Также бронзовая награда досталась Сальваторе Мареске из Италии, который набрал столько же баллов в одинаковой по трудности программе.

Золотую медаль завоевал Лань Синюй (15,200) из Китая. Серебро досталось Марко Лодадио (14,866) из Италии.

На счету Климентьева также две золотые медали чемпионатов Европы. Он является чемпионом России 2021 года.

Мировое первенство завершится 24 октября.

Ранее сообщалось, что Мельникова завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира в Китакюсю.