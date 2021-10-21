Выигравшая ЧМ по гимнастике Мельникова: чувствую, что моё тело должно отдохнуть

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Россиянка Ангелина Мельникова рассказала о своём будущем после завоевания золотой медали в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.
Выигравшая ЧМ по гимнастике Мельникова: чувствую, что моё тело должно отдохнуть
  • Reuters

«Что дальше? Не знаю. Я чувствую внутри себя ещё силы, но, если честно, я уже чувствую, что немного вздыхаю, потому что после соревнований я реально измотана. Чувствую, что моё тело должно отдохнуть. Тело за все эти годы правда измоталось. Да, мне всего 21 год, но какие они были», — приводит слова Мельникова «Матч ТВ».

Мельникова завоевала золото чемпионата мира в личном многоборье. Она стала первой россиянкой за 11 лет, которой удалось одержать победу в этой дисциплине.

Ранее Мельникова прокомментировала свою победу на чемпионате мира.

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