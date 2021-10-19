Шанс Мельниковой в многоборье, отсутствие Байлз и обновление мужской сборной: чем интересен ЧМ по спортивной гимнастике

В японском Китакюсю стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике. В его программу вошли все дисциплины, кроме командного многоборья. Женскую сборную России представляют олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. У них будут высокие шансы на медали в многоборье, поскольку им не составит конкуренции американка Симона Байлз, участвующая сейчас в коммерческом туре. Мужская команда полностью обновилась после Игр в Токио. В ней постараются себя проявить Игорь Стретович и Владислав Поляшов.

Нынешний чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в японском Китакюсю. Соседство с Олимпиадой, которая состоялась всего двумя с половиной месяцами ранее (проведение двух крупнейших турниров в один год — редкое явление, последний раз такое случалось в 1996-м), наложило определённый отпечаток на состав участников. Многие призёры соревнований в Токио не стали возвращаться в Японию по разным причинам. Особенно большую потерю понесла мужская сборная России — вся золотая четвёрка, выигравшая командное первенство, осталась дома. Никиту Нагорного и Артура Далалояна подвели травмы, отсутствие Дениса Аблязина и Давида Белявского тренеры объяснили усталостью.

На замену им были выбраны отнюдь не новички, а по большей части уже проверенные и опытные гимнасты. Лидером команды должен стать Игорь Стретович, ещё в 2016 году помогавший сборной выиграть олимпийское серебро. Выступал он и на последнем чемпионате мира, где отпраздновал победу в командном многоборье и занял десятое место в квалификации личного. Запасным на тех соревнованиях был Владислав Поляшов, который теперь войдёт в обойму. Недавно он засветился на Олимпиаде, где пробовал отобраться в финал на двух снарядах.

В команду также попали опытный Никита Игнатьев, выступавший ещё на чемпионате мира 2010 года, 20-летний призёр юношеской Олимпиады Сергей Найдин, а также Григорий Клементьев и Мухаммаджон Якубов. Последние трое станут дебютантами первенства планеты.

Главные медальные шансы у мужчин связаны со Стретовичем. Его основными видами являются вольные упражнения и перекладина, в которых перед Олимпиадой он выиграл Кубок России. Облегчить задачу должно отсутствие ряда сильных гимнастов, в том числе всех призёров Токио в вольных. У Поляшова же есть конь и брусья, которым он в последнее время уделял больше времени.

Если для мужчин хотя бы одна медаль может считаться успехом, то от женской команды стоит ждать гораздо более серьёзных достижений. В её состав вошли сразу две олимпийские чемпионки — Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. Они могут сделать ставку на личное многоборье, где есть все шансы вдвоём подняться на пьедестал почёта.

Соперниц в индивидуальном первенстве у россиянок не так уж много. В первую очередь это бразильянка Ребека Андраде, выигравшая серебро на Олимпиаде, и японка Маи Мураками, уступившая в споре за медаль около балла. Остальных девушек, которые выступят в Кутакюсю, Мельникова и Уразова уверенно обходили.

Fresh off her three-medal performance 🥇🥉🥉 at the #Tokyo2020#Olympics, Angelina Melninkova (RGF) is back and looking 💪 at the World #Gymnastics Championships. Check out her Uneven Bars routine from podium training. #Kitakyushu2021#GWC2021pic.twitter.com/23bIp5WhmP — FIG (@gymnastics) October 16, 2021

Со стороны американок конкуренции быть не должно. Их состав полностью поменялся после Игр, и в сборную не попали ни олимпийская чемпионка в многоборье Суниса Ли, ни титулованная Симона Байлз. 24-летняя спортсменка предпочла отправиться в коммерческий тур по стране. Таким образом, впервые за 11 лет американки могут остаться без золота в женском многоборье — последней чемпионкой мира из другой страны была Алия Мустафина в 2010 году.

В отдельных видах две россиянки тоже способны себя проявить. Мельникову можно причислить к фавориткам всех упражнений, кроме упражнений на бревне. У Уразовой же слабым местом является только опорный прыжок. В остальных трёх видах она либо боролась за медали в Токио, либо была очень близка к выходу в финал.

Rather than the Floor Exercise routine she competed at #Tokyo2020, Vladislava Urazova (RGF) has returned to an older routine for this World Championships in Kitakyushu 🇯🇵. Here's the #Tokyo2020 Olympic team gold medallist in training today. #Gymnastics#Kitakyushu2021#GWC2021pic.twitter.com/CC3jT3QnXD — FIG (@gymnastics) October 16, 2021

Кроме соперниц, среди которых всё-таки будут девушки с богатым опытом выступлений, помешать россиянкам может акклиматизация. За день до старта чемпионата мира Мельникова пожаловалась на плохое самочувствие. К счастью, самый тяжёлый день пришёлся на тренировку, рассказала спортсменка.

«Сегодня четвёртый день, как мы в Японии, казалось бы, уже должны чуть акклиматизироваться. Обычно самый жёсткий день — третий, но вчера у меня как раз было всё нормально. А сегодня я очень хочу спать весь день. Сегодня утром мы тренировались одни. Никто не приехал на тренировку из других команд. Видимо, после вчерашнего опробования все очень устали плюс акклиматизация. Я сама утром еле двигалась», — написала Мельникова в Instagram.

Кроме неё и Уразовой, в сборную вошли две молодые гимнастки Яна Ворона и Мария Минаева. Это будет их первое выступление на крупных международных соревнованиях, и ждать даже попадания в финал от них будет сложно, так как действует жёсткая квота — два человека от страны.