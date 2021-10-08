Снялся в роли ведущего, купил тестю катер, сделал «монстрика» из BMW: как Нагорный становится новой звездой спорта
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Победа на Олимпийских играх — это большое достижение для каждого спортсмена, а ещё это возможность заявить о себе, получить признание широкой общественности и вызвать интерес рекламодателей. Но чтобы стать популярным, недостаточно просто быть лучшим в своём деле, необходимо также активно участвовать в телевизионных проектах, привлекать к себе внимание. Именно этим сегодня занимается олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный, которого уже смело можно называть новой спортивной звездой.
Спортсмен не стал заявляться на чемпионат мира, который пройдёт в японском Китакюсю с 18 по 24 октября. Как рассказал Никита в интервью ТАСС, есть проблемы со здоровьем. Однако забыть о себе Нагорный не даёт: практически каждую неделю он появляется в медиа-пространстве по тем или иным информационным поводам.
Так, 6 октября спортсмен с женой, серебряной призёркой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарьей Нагорной, посетил Новочебоксарск, где живут её родители. Во время речной прогулки Никита сделал неожиданный сюрприз тестю: подарил ему катер. Только сказал он о подарке не сразу, превратив этот день в настоящий праздник с шампанским и цветами.
«Благодарен судьбе за то, что она свела меня с моей женой, но виновники этого — те люди, которые подарили ей жизнь! Спасибо вам! Теперь рыбалка будет увлекательнее!» — написал Нагорный у себя в Instagram.
А перед поездкой в Новочебоксарск спортсмен показал своим подписчикам, как теперь выглядит белый BMW, подаренный ему президентом России Владимиром Путиным. У машины появились полосы на капоте, а крыша стала полностью чёрной. Никита ласково называет её «монстриком».
И, пожалуй, это первые новости о Никите, связанные с семьёй. До этого весь сентябрь Нагорный участвовал во всевозможных съёмках. У себя в видеоблоге спортсмен объяснял, почему для него это так важно.
«Сейчас столько работы, помимо спорта. Хочется везде успеть. Точнее, не хочется, а надо. Потому что это драгоценное время. Мы всю свою жизнь тренируемся ради одной недели соревнований. И от того, как ты выступишь, зависит вся твоя жизнь. После Олимпийских игр у тебя есть четыре месяца, может быть, полгода, когда можно заняться какой-то активностью», — рассказывал спортсмен.
Что же успел сделать Нагорный за первый месяц? Вместе с партнёрами по команде он посетил топовые юмористические шоу страны: побывал на Comedy Club, где на сцене продемонстрировал несколько спортивных элементов, и на «Вечернем Урганте». В подарок Ивану спортсмен принёс пакет магнезии. В студии он держался раскрепощённо, много шутил.
Возможно, в ближайшее время Никита будет появляться на телевидении гораздо чаще. За такой вариант развития событий говорит и тот факт, что Нагорный был приглашён в качестве судьи на Летний кубок чемпионов КВН, который проходил в Крыму. Никита сидел по правую руку от генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста. Как признался спортсмен, он впервые смотрел игру вживую.
«Я никогда в жизни так не смеялся. Когда пришёл, мне говорят: это как гимнастика, но только смешно. На самом деле это так — столь же сложно. Видно, как все готовились», — сказал Никита.
При этом не исключено, что 24-летний ростовчанин может в ближайшее время оказаться по другую сторону баррикады: он уже испытал себя в роли не только гостя, но и ведущего. Такую возможность ему предоставил телеканал «Матч ТВ». И Нагорный, надо отдать ему должное, великолепно справился со своей ролью. На протяжении трёх минут он эмоционально рассказывал о памятных олимпийских событиях, в том числе и о своём триумфе в составе сборной России по спортивной гимнастике.
Не менее ярким стало и появление Никиты на футбольном матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными России и Хорватии. Спортсмен не только побывал на трибуне, но и вместе с комментаторами в студии обсуждал игру и поддерживал команду. При этом опять же чувствовал себя очень уверенно. Было видно: Нагорный получает удовольствие от происходящего.
А после матча олимпийский чемпион встретился с ещё одной российской легендой — бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Отвечая на вопрос журналистов, чего не хватало сборной России на поле, он пошутил: «Хабиба — для мотивации!»
Познакомился олимпийский чемпион и с другой потенциальной звездой своего вида спорта — российским пилотом королевских гонок Никитой Мазепиным. Произошло это во время посещения Гран-при России в Сочи.
«Сегодня впервые побывал на «Формуле-1». Испытал невероятные эмоции! Никита Мазепин, уверен, у тебя большое спортивное будущее», — сказал Нагорный.
Знаковым событием для Нагорного стало попадание в число номинантов премии журнала GQ. Судя по кадрам, Никита откровенно нервничал перед мероприятием. Он уже становился «Спортсменом года» в 2020-м, а два раза подряд ранее премия никому не присуждалась. Гимнаст стал исключением. Атлетами 2021 года по версии GQ были признаны пять российских спортсменов, которые завоевали золото на Олимпийских играх в Токио: Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов и Никита Нагорный.
Несмотря на то что спортсмен не участвует в этом году в чемпионате мира, помнят о нём и на международной арене: начиная с 17 сентября официально существует элемент, названный в честь Нагорного, — тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет Международной федерации гимнастики присвоил ему высшую группу сложности.
В перерывах между съёмками Никита всё же не забывает тренироваться. Вместе с Артуром Далалояном он принял участие в гимнастической «Бундеслиге» и со своей командой «Саар» выиграл первые после Олимпийских игр соревнования. Турнир проходил в немецком Диллингене. Россиянин одержал победу в пяти видах и принёс своей команде 20 очков.
«Эмоции нереальные! Не думал, что смогу выступить так достойно! Спасибо всем за поддержку! Порох ещё есть», — радовался Нагорный.