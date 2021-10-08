Снялся в роли ведущего, купил тестю катер, сделал «монстрика» из BMW: как Нагорный становится новой звездой спорта

Никита Нагорный после триумфа на Олимпиаде в Токио развивает свой успех в медиапространстве. За последний месяц спортсмен принял участие в съёмках КВН, посетил развлекательные программы «Вечерний Ургант» и Comedy Club, удостоился премии спортсмен года по версии GQ и встретился на футболе с Хабибом Нурмагомедовым. На этой неделе 24-летний гимнаст представил тюнинг подаренного ему за золото Игр BMW, а также презентовал катер своему тестю.

Победа на Олимпийских играх — это большое достижение для каждого спортсмена, а ещё это возможность заявить о себе, получить признание широкой общественности и вызвать интерес рекламодателей. Но чтобы стать популярным, недостаточно просто быть лучшим в своём деле, необходимо также активно участвовать в телевизионных проектах, привлекать к себе внимание. Именно этим сегодня занимается олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный, которого уже смело можно называть новой спортивной звездой.

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Спортсмен не стал заявляться на чемпионат мира, который пройдёт в японском Китакюсю с 18 по 24 октября. Как рассказал Никита в интервью ТАСС, есть проблемы со здоровьем. Однако забыть о себе Нагорный не даёт: практически каждую неделю он появляется в медиа-пространстве по тем или иным информационным поводам.

Так, 6 октября спортсмен с женой, серебряной призёркой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Дарьей Нагорной, посетил Новочебоксарск, где живут её родители. Во время речной прогулки Никита сделал неожиданный сюрприз тестю: подарил ему катер. Только сказал он о подарке не сразу, превратив этот день в настоящий праздник с шампанским и цветами.

«Благодарен судьбе за то, что она свела меня с моей женой, но виновники этого — те люди, которые подарили ей жизнь! Спасибо вам! Теперь рыбалка будет увлекательнее!» — написал Нагорный у себя в Instagram.

А перед поездкой в Новочебоксарск спортсмен показал своим подписчикам, как теперь выглядит белый BMW, подаренный ему президентом России Владимиром Путиным. У машины появились полосы на капоте, а крыша стала полностью чёрной. Никита ласково называет её «монстриком».

И, пожалуй, это первые новости о Никите, связанные с семьёй. До этого весь сентябрь Нагорный участвовал во всевозможных съёмках. У себя в видеоблоге спортсмен объяснял, почему для него это так важно.

«Сейчас столько работы, помимо спорта. Хочется везде успеть. Точнее, не хочется, а надо. Потому что это драгоценное время. Мы всю свою жизнь тренируемся ради одной недели соревнований. И от того, как ты выступишь, зависит вся твоя жизнь. После Олимпийских игр у тебя есть четыре месяца, может быть, полгода, когда можно заняться какой-то активностью», — рассказывал спортсмен.

Что же успел сделать Нагорный за первый месяц? Вместе с партнёрами по команде он посетил топовые юмористические шоу страны: побывал на Comedy Club, где на сцене продемонстрировал несколько спортивных элементов, и на «Вечернем Урганте». В подарок Ивану спортсмен принёс пакет магнезии. В студии он держался раскрепощённо, много шутил.

Возможно, в ближайшее время Никита будет появляться на телевидении гораздо чаще. За такой вариант развития событий говорит и тот факт, что Нагорный был приглашён в качестве судьи на Летний кубок чемпионов КВН, который проходил в Крыму. Никита сидел по правую руку от генерального продюсера Первого канала Константина Эрнста. Как признался спортсмен, он впервые смотрел игру вживую.

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«Я никогда в жизни так не смеялся. Когда пришёл, мне говорят: это как гимнастика, но только смешно. На самом деле это так — столь же сложно. Видно, как все готовились», — сказал Никита.

При этом не исключено, что 24-летний ростовчанин может в ближайшее время оказаться по другую сторону баррикады: он уже испытал себя в роли не только гостя, но и ведущего. Такую возможность ему предоставил телеканал «Матч ТВ». И Нагорный, надо отдать ему должное, великолепно справился со своей ролью. На протяжении трёх минут он эмоционально рассказывал о памятных олимпийских событиях, в том числе и о своём триумфе в составе сборной России по спортивной гимнастике.

Не менее ярким стало и появление Никиты на футбольном матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу — 2022 между сборными России и Хорватии. Спортсмен не только побывал на трибуне, но и вместе с комментаторами в студии обсуждал игру и поддерживал команду. При этом опять же чувствовал себя очень уверенно. Было видно: Нагорный получает удовольствие от происходящего.

А после матча олимпийский чемпион встретился с ещё одной российской легендой — бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Отвечая на вопрос журналистов, чего не хватало сборной России на поле, он пошутил: «Хабиба — для мотивации!»

Познакомился олимпийский чемпион и с другой потенциальной звездой своего вида спорта — российским пилотом королевских гонок Никитой Мазепиным. Произошло это во время посещения Гран-при России в Сочи.

«Сегодня впервые побывал на «Формуле-1». Испытал невероятные эмоции! Никита Мазепин, уверен, у тебя большое спортивное будущее», — сказал Нагорный.

Знаковым событием для Нагорного стало попадание в число номинантов премии журнала GQ. Судя по кадрам, Никита откровенно нервничал перед мероприятием. Он уже становился «Спортсменом года» в 2020-м, а два раза подряд ранее премия никому не присуждалась. Гимнаст стал исключением. Атлетами 2021 года по версии GQ были признаны пять российских спортсменов, которые завоевали золото на Олимпийских играх в Токио: Альберт Батыргазиев, Максим Храмцов, Владислав Ларин, Евгений Рылов и Никита Нагорный.

Несмотря на то что спортсмен не участвует в этом году в чемпионате мира, помнят о нём и на международной арене: начиная с 17 сентября официально существует элемент, названный в честь Нагорного, — тройное сальто назад согнувшись. Технический комитет Международной федерации гимнастики присвоил ему высшую группу сложности.

В перерывах между съёмками Никита всё же не забывает тренироваться. Вместе с Артуром Далалояном он принял участие в гимнастической «Бундеслиге» и со своей командой «Саар» выиграл первые после Олимпийских игр соревнования. Турнир проходил в немецком Диллингене. Россиянин одержал победу в пяти видах и принёс своей команде 20 очков.

«Эмоции нереальные! Не думал, что смогу выступить так достойно! Спасибо всем за поддержку! Порох ещё есть», — радовался Нагорный.