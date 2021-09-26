Нагорный — о первом старте после Олимпиады: я невероятно впечатлён своими силами

Чемпион летних Олимпийских игр в Токио 2022 года Никита Нагорный заявил, что доволен своим выступлением на турнире по спортивной гимнастике в Германии.

«Я впечатлён невероятно своими силами. Я почти не ходил в зал, при этом у меня был трёхнедельный перерыв. Я готовился к этому старту лишь неделю, только поддерживал физическую форму, без всяких невероятных элементов», — цитирует Нагорного ТАСС.

Нагорный заявил, что без двух элементов практически выполнил олимпийскую программу.

24-летний уроженец Ростова-на-Дону выступает за немецкий клуб TG Saar. Соревнования в Диллингене стали для него первыми после Олимпиады-2022. TG Saar одержал победу над StTV Singen в матчевой встрече германских гимнастических клубов, которая прошла 24 сентября.

Ранее Нагорный рассказал, что впервые приобрёл машину в 16 лет.