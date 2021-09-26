Нагорный рассказал, что впервые приобрёл машину в 16 лет

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Олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике 2020 года Никита Нагорный рассказал о покупке первого автомобиля.
Нагорный рассказал, что впервые приобрёл машину в 16 лет
  • РИА Новости

«Первую машину купил сам за честно заработанные деньги. По-моему, это было «копейка». Мне тогда было 16 лет. Всегда хотел ездить, хотел машину. Понял, что нужно учиться на российских автомобилях. Нашёл на сайте объявлений эту машину. Она была убитая настолько, что по пути нашёл бревно, подставил под спинку сиденья, потому что она не держалась. Где-то год ездил на ней, потом подарил одному из охранников на спортивной базе. На первые премиальные деньги от Олимпийских игр купил себе машину BMW», — сказал Нагорный в ходе пресс-конференции, посвящённой подписанию соглашения между Росмолодёжью и компанией «Уралхим».

26 сентября в Сочи произошло подписание договора о сотрудничестве между Росмолодёжью и компанией «Уралхим».

Ранее Дмитрий Мазепин объявил, что возглавит наблюдательный совет ВФП и Ассоциации водных видов спорта.

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