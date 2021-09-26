Дмитрий Мазепин: я возглавлю наблюдательный совет ВФП и Ассоциации водных видов спорта

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Дмитрий Мазепин, бизнесмен и отец пилота команды «Формулы-1» Haas Никиты Мазепина, рассказал о своих планах.
Дмитрий Мазепин: я возглавлю наблюдательный совет ВФП и Ассоциации водных видов спорта
  • РИА Новости

«В ближайшее время возглавлю наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания (ВФП) и Ассоциации водных видов спорта, куда войдут федерации плавания, синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло. В связи с тем что WADA запретило нашим чиновникам возглавлять федерации, Денис Мантуров сложил свои полномочия. В ближайшее время я их заберу. В середине октября официально об этом объявим. Владимир Сальников останется президентом Федерации плавания России. Это наша позиция», — заявил Мазепин-старший в ходе пресс-конференции, посвящённой подписанию соглашения между Росмолодёжью и компанией «Уралхим».

26 сентября в Сочи произошло подписание договора о сотрудничестве между Росмолодёжью и компанией «Уралхим».

Ранее Мазепин-старший заявил, что не волнуется перед гонками сына.

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