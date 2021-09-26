Отец Мазепина: не волнуюсь перед гонками Никиты

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Дмитрий Мазепин, бизнесмен и отец пилота команды Haas «Формулы-1» Никиты Мазепина, рассказал о карьере своего сына.
Отец Мазепина: не волнуюсь перед гонками Никиты
  • globallookpress.com

«Не волнуюсь перед гонками Никиты. Слишком долго мы этим занимаемся. У олимпийцев и паралимпийцев тренировочный цикл немного другой. Ты четыре года ждёшь Олимпиады или год — чемпионата мира. В «Формуле-1» у тебя есть 24 гонки в году. Наверное, переживал бы, если бы соревнования были раз в четыре года. А так привыкаешь. Для Никиты это огромная честь и большая нагрузка. «Формула-1» — технический вид спорта, многое зависит не только от гонщика, но и от машины», — заявил Мазепин-старший в ходе пресс-конференции, посвящённой подписанию соглашения между Росмолодёжью и компанией «Уралхим».

26 сентября в Сочи прошло подписание договора о сотрудничестве между Росмолодёжью и компанией «Уралхим».

Дмитрий Мазепин является председателем совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим».

Ранее Никита Мазепин прокомментировал результаты квалификации на этапе Гран-при «Формулы-1» России.

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