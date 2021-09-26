Мазепин прокомментировал результаты квалификации Гран-при России

Пилот Haas Никита Мазепин прокомментировал результаты квалификации на этапе Гран-при «Формулы-1» в России.

«Мы не были уверены, как промежуточные шины будут работать на трассе в Сочи. В Спа, к пример, шины начинали работать после двух кругов. А здесь после пяти. В середине первого сегмента круга мне удавалось демонстрировать очень хороший темп, когда шины начали работать. В конце удалось проехать только два круга подряд, шины не успели включиться. Мы могли бы оказаться на одну-две позиции выше. Это мало бы что изменило в общей картине, но по крайней мере, у нас бы появились дополнительный варианты стратегии внутри команды, — цитирует Мазепина Racefans.

По итогам квалификации Гран-при России лучший результат показал пилот McLaren Ландо Норрис.

Ранее Норрис завоевал первый поул в карьере, победив в квалификации Гран-при России.