Норрис завоевал первый поул в карьере, победив в квалификации Гран-при России

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Британский пилот Ландо Норрис из команды McLaren стал победителем квалификации «Формулы-1» Гран-при России.
Норрис завоевал первый поул в карьере, победив в квалификации Гран-при России
  • Reuters

Второе время в квалификации показал испанец Карлос Сайнс — младший из Ferrari. Третьим будет стартовать британец Джордж Расселл из Williams Racing.

Россиянин Никита Мазепин из Haas занял 19-е место, его партнёр по команде немец Мик Шумахер — 17-е.

Норрис впервые в карьере начнёт заезд с первой позиции на стартовой решётке.

Соревнования проходят на «Сочи Автодроме».

Главная гонка состоится 26 сентября.

Ранее сообщалось, что третья тренировка на Гран-при России отменена из-за дождя в Сочи.

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