Норрис завоевал первый поул в карьере, победив в квалификации Гран-при России
- Reuters
Второе время в квалификации показал испанец Карлос Сайнс — младший из Ferrari. Третьим будет стартовать британец Джордж Расселл из Williams Racing.
Россиянин Никита Мазепин из Haas занял 19-е место, его партнёр по команде немец Мик Шумахер — 17-е.
Норрис впервые в карьере начнёт заезд с первой позиции на стартовой решётке.
Соревнования проходят на «Сочи Автодроме».
Главная гонка состоится 26 сентября.
Ранее сообщалось, что третья тренировка на Гран-при России отменена из-за дождя в Сочи.