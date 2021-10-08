Немов предположил, что сёстры Аверины не будут выступать на Олимпиаде в Париже

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился мнением о том, будут ли сёстры Арина и Дина Аверины выступать на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Считаю, что в художественной гимнастике можно выступать до 25—26 лет максимум. Думаю, сёстры Аверины уже не будут готовиться к Олимпиаде», — приводит слова Немова «Комсомольская правда».

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, а Арина Аверина заняла четвёртое место. Победу на соревнованиях одержала израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о будущем сестёр Авериных.