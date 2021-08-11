Винер-Усманова рассказала о будущем сестёр Авериных после Олимпиады

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о будущем Дины и Арины Авериных после минувших Олимпийских игр в Токио.

«Ни одна из них после не сказала о том, чтобы уйти. Только Арина сказала про здоровье, что оно позволяет продолжать. У Дины была травма, её родители нервничают, но она не чувствует проблем, выполняя все упражнения, работая со своим великолепным хирургом, который ведёт её несколько лет. Она провела Олимпиаду на высочайшем уровне, сделав всё, что можно и невозможно», — сказала Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ».

Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, а Арина Аверина заняла четвёртое место. Победу на соревнованиях одержала израильтянка Линой Ашрам, несмотря на то что уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее Винер-Усманова рассказала о своих эмоциях после серебряной медали Дины Авериной на Олимпиаде.