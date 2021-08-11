Винер-Усманова о серебре Дины Авериной на ОИ: трудно придумать название этому

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала о своих эмоциях после серебряной медали Дины Авериной в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Винер-Усманова о серебре Дины Авериной на ОИ: трудно придумать название этому
  • Reuters

«Мне трудно придумать название этому. Я на своём веку не видела такого соревнования, где выставлялись оценки шесть минут, когда решалась судьба золотой медали. Было поразительно, что девушки ждали решения, кто чемпион. Не по оценке, а по решению», — сказала Винер-Усманова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, израильтянка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.

Ранее Винер-Усманова высказалась о своём отношении к израильской гимнастке Ашрам.

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